Le Salon International de l'Auto de Montréal annonce 183 149 passionnés et l'engouement des visiteurs envers l'électrification des transports se confirme !

MONTRÉAL, le 26 janv. 2020 /CNW Telbec/ - La 77e édition du Salon International de l'Auto de Montréal (SIAM), présenté par Desjardins Assurances, annonce que 183 149 personnes avides de nouvelles technologies, amateurs de véhicules, et futurs acheteurs se sont donnés rendez-vous au Palais des congrès du 17 au 26 janvier. Les visiteurs se sont longtemps attardés dans la Zone électrique et les essais routiers électriques et hybrides ont connu une augmentation de près de 10% comparativement à l'année dernière.

« Notre objectif était d'offrir une programmation renouvelée, et la présentation de 4 attractions uniques: la Boîte Noire, la Zone électrique les Classiques et Expose ton char, ont contribué à transformer l'expérience visiteur mentionne François Boisvert, président du SIAM. Nous sommes conscients des enjeux de notre industrie et des nombreux défis à relever, mais nous sommes sûrs que notre équipe saura planifier une édition 2021 qui témoignera de l'évolution nécessaire des événements grands publics. La décision de tripler l'espace accordé aux véhicules électriques a été très bien reçue du public et nous en sommes très fiers. »

Retour sur les principales attractions du Salon :

La Zone électrique présentée par Ressources naturelles Canada a triplé sa superficie pour y présenter une vingtaine d'exposants de produits et services, 20 véhicules électriques, et des conférences;

La Boîte Noire a présenté une McLaren Senna et la Pagani Huayra Roadster d'une valeur de 6 millions de dollars;

et la Pagani Huayra Roadster d'une valeur de 6 millions de dollars; Trois primeurs nord-américaines, 37 primeurs canadiennes et 12 présentations spéciales; dont les prix de l'AJAC, pour les manufacturiers gagnants de la voiture de l'année dans leur catégorie;

Plus de 1721 essais routiers; 12 modèles de véhicules électriques étaient disponibles avec les essais routiers CAA-Québec en collaboration avec Roulons électrique.

Desjardins Assurances a présenté le Salon International de l'Auto de Montréal, une réalisation de la Corporation des concessionnaires d'automobiles de Montréal (CCAM). C'est ainsi que nous vous donnons rendez-vous pour la 78e édition du Salon, du 15 au 24 janvier 2021.

