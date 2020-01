Brain Corp réalise une croissance des ventes record en 2019 dans un contexte de forte demande de la part des détaillants en matière de robots mobiles autonomes





La plateforme logicielle d'IA leader fait maintenant fonctionner la plus grande série de robots mobiles autonomes opérant dans l'espace public dans le monde

SAN DIEGO, 23 janvier 2020 /PRNewswire/ -- Brain Corp, une société basée à San Diego dédiée à l'IA à l'origine d'une technologie de base de transformation pour l'industrie robotique, a annoncé aujourd'hui qu'elle a réalisé une croissance record en matière de ventes et de chiffre d'affaires en 2019 dans un contexte où les détaillants s'intéressent de plus en plus aux solutions robotiques pour réduire les coûts et améliorer les expériences en magasin.

Brain Corp a réalisé une augmentation de plus de 300 % de son chiffre d'affaires l'an dernier, alimentée par un regain d'intérêt de la part de grands détaillants, dont Walmart, pour ses machines d'entretien des sols fonctionnant avec BrainOS. La société a également vu une augmentation de 760 pour cent en matière de déploiements mondiaux. Elle fournit désormais le programme principal intelligent pour l'une des plus grandes séries de son genre dans le monde, soit environ 10 000 robots déployés ou activés.

« Un nombre croissant de détaillants se tournent vers la prochaine génération de robots mobiles pour entraîner une meilleure productivité et améliorer les expériences client dans leurs magasins physiques », a déclaré Scott Carter, directeur de l'exploitation de Brain Corp. « L'année dernière a été une année charnière pour nos clients et l'industrie robotique de détail. Nous sommes impatients de travailler avec nos partenaires stratégiques afin d'accélérer et de mener cette tendance en 2020. »

D'autres points forts de l'entreprise en 2019 :

Reconnaissance par ABI Research de la société comme étant le meilleur fournisseur de solutions d'autonomie pour la robotique mobile.

Inclusion dans la liste de Forbes Magazine des 50 sociétés américaines les plus prometteuses travaillant dans le domaine de l'intelligence artificielle.

Magazine des 50 sociétés américaines les plus prometteuses travaillant dans le domaine de l'intelligence artificielle. De nouveaux accords technologiques avec Alfred Kärcher SE & Co. KG, RPS Corporation (qui fabrique les équipements de nettoyage Factory Cat et Tomcat), Nilfisk et d'autres FEO pour construire des machines intelligentes à grande échelle. Avec Tennant Company et Minuteman International, une filiale de Hako Group, Brain Corp compte désormais les quatre premiers FEO commerciaux d'entretien des sols comme partenaires. L'année dernière, un certain nombre de grandes marques et de détaillants ont adopté la technologie Brain Corp, résultant en une multiplication par six du nombre d'unités vendues.

Le lancement nord-américain de balayeuses aspiratrices Whiz de qualité commerciale de Softbank Robotics America et ICE Robotics. Whiz fonctionne avec BrainOS. Ceci fait suite au déploiement réussi des machines Whiz au Japon en 2018.

Une relation élargie avec Walmart pour multiplier par plus de quatre le nombre de robots laveurs de sols, mettant en avant la valeur de l'automatisation intelligente dans la vente au détail.

Les robots ont ainsi dépassé presque 1 milliard de mètres carrés nettoyés de façon autonome sur trois continents.

L'ouverture d'un siège européen à Amsterdam pour soutenir la vente et le déploiement de machines d'entretien des sols autonomes des FEO partenaires.

Selon ABI Research, un cabinet international de conseil en technologie, les entreprises de robotique comme Brain Corp s'apprêtent à évoluer de façon exponentielle au cours des cinq prochaines années, car les détaillants adoptent l'automatisation pour endiguer la hausse des coûts et améliorer l'efficacité. Le mois dernier, ABI a prédit que plus de 150 000 robots mobiles seront déployés dans les établissements physiques dans les cinq prochaines années pour le nettoyage, la gestion des stocks et la manutention de matériel.

Brain Corp favorise cette tendance en facilitant la tâche des OEM stratégiques pour produire, déployer et soutenir des robots commerciaux à l'échelle en utilisant sa plateforme d'IA robotique. Après avoir débuté avec un secteur universel à fort coefficient de main-d'oeuvre, l'entretien des sols, l'entreprise aide à présent les fabricants à évoluer en s'orientant vers la manutention de matériel, les aspirateurs commerciaux, la shelf analytics (analyse de rayonnage pour détaillants) et plus encore. Brain Corp a aidé les fabricants à déployer davantage de machines automatisées dans les espaces publics au cours des trois dernières années que tout autre fournisseur de solution, selon l'analyse du marché interne.

La semaine prochaine, du 26 au 29 janvier, Brain Corp sera présente au salon StorePoint Fresh 2020 axé sur la vente au détail à Austin, au Texas. Brain Corp présentera également au salon MODEX Expo 2020à Atlanta, en Géorgie, du 9 au 12 mars, et à Interclean Amsterdam du 12 au 15 mai.

À propos de Brain Corp :

Brain Corp est une société basée à San Diego dédiée à l'IA à l'origine d'une technologie de base de transformation pour l'industrie robotique. Les solutions complètes de Brain Corp assistent les constructeurs de machines autonomes d'aujourd'hui pour réussir à produire, déployer et soutenir les robots dans les applications et les industries commerciales. Nommé meilleur fournisseur de solution d'autonomie au monde par ABI Research, Brain Corp est une société financée par SoftBank Vision Fund et Qualcomm Ventures. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.braincorp.com.

À propos de BrainOS® :

BrainOS est un système d'exploitation connecté au cloud pour robots autonomes commerciaux. Les robots fonctionnant avec BrainOS se déplacent de façon autonome, évitent les obstacles, s'adaptent à des environnements complexes et dynamiques, gèrent des données, génèrent des rapports et interagissent facilement avec les utilisateurs humains. Ces capacités de base sont toutes rendues possibles par BrainOS et permettent aux constructeurs de robots de se concentrer sur la différenciation des produits et de rationaliser considérablement le temps de mise sur le marché.

