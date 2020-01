/R E P R I S E -- Avis aux médias - Le ministre Hussen visitera un programme de garde d'enfants avant l'école/

Lors de la dernière campagne électorale, tous les partis ont promis de taxer davantage les géants du numérique. Bien qu'elle soit sur la glace en attendant le dénouement des pourparlers à l'OCDE, l'idée alimente toujours le débat public et risque...

Le ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, l'honorable Ahmed Hussen, visitera les enfants et le personnel d'un programme de garde d'enfants avant l'école. Il sera accompagné du ministre de l'Éducation et de l'Apprentissage...