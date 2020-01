Invitation aux médias - Grève pour les RSG en milieu familial CSN - Quand l'État paie moins que le salaire minimum à un groupe de femmes





QUÉBEC, le 20 janv. 2020 /CNW Telbec/ - Les responsables des services de garde (RSG) en milieu familial de la CSN entament une tournée de vote de grève pour protester contre les offres inacceptables du gouvernement qui maintiennent des milliers de femmes en dessous du salaire minimum. Voici les explications claires sur le revenu des RSG, probablement les travailleuses les moins bien payées par l'État : https://vimeo.com/383349113.

Quand ? 21 janvier 2020, à 12 h 20



Où ? Conseil du Trésor, 875 Grande Allée Est, Québec



Qui?? Plusieurs dizaines de responsables de service de garde (RSG) en

milieu familial régi et subventionné





Ann Gingras, présidente du Conseil central de Québec-

Chaudière-Appalaches (CCQCA-CSN)





Lucie Longchamps, représentante du secteur RSG à la FSSS-CSN





Karine Morisseau, responsable du secteur RSG à la FSSS-CSN

La Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN) représente plus de 13?000 membres dans les services de garde éducatifs partout au Québec et est l'organisation la plus représentative pour le secteur des services de garde éducatifs.

