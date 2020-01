Bell est prête à tester un système novateur d'intelligence artificielle destiné à bloquer davantage d'appels frauduleux





La décision rendue aujourd'hui par le CRTC rapproche Bell d'un lancement d'essai technologique

Le nouveau système peut bloquer environ 120 millions d'appels frauduleux de plus par mois

MONTRÉAL, le 17 janv. 2020 /CNW Telbec/ - Bell a développé une technologie de réseau reposant sur l'intelligence artificielle (IA) qui pourrait bloquer approximativement 120 millions d'appels téléphoniques frauduleux de plus par mois que Bell est présentement en mesure d'arrêter avec les méthodes de blocage d'appels actuellement exigés par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC).

« Les Canadiens dépendent de leur téléphone pour communiquer avec leur famille, leurs amis, leurs clients et leurs collègues. La clientèle de tous les fournisseurs est frustrée, avec raison, par le volume d'appels frauduleux qu'elle continue de recevoir, a déclaré Rizwan Jamal, président des services résidentiels et des petites entreprises de Bell. De solides progrès ont été réalisés dans notre industrie pour lutter contre ces appels frauduleux. Le nouveau processus novateur d'IA de Bell pourrait avoir comme effet de réduire largement le nombre d'appels qui parviennent jusqu'à la clientèle. Nous sommes prêts à passer à l'étape suivante et pendant que nous nous réjouissons de la décision du CRTC qui permet de faire avancer le processus, nous attendons avec intérêt son approbation pour lancer notre essai. »

La demande d'essai de Bell s'appuie sur la Politique réglementaire de Conformité et Enquêtes et de Télécom CRTC 2018-484 : Mise en oeuvre à l'échelle du réseau du service de blocage universel d'appels comportant une mystification manifestement illicite de l'identité de l'appelant. Dans le cadre du processus, le CRTC a ordonné aux fournisseurs de services téléphoniques du Canada d'implanter le système de blocage d'appels d'ici le 17 décembre 2019.

En date d'aujourd'hui, Bell empêche chaque mois approximativement 220 millions de ces appels de parvenir aux clients grâce au système de blocage universel d'appels à l'échelle du réseau. Les autres fournisseurs de services du Canada bloquent également des dizaines de millions d'appels frauduleux chaque mois. Toutefois, le CRTC a reconnu que les approches actuelles à l'égard du blocage d'appels ne représentent qu'une partie de la solution et a invité les fournisseurs à continuer de travailler sur d'autres solutions.

Reposant sur les plus récentes technologies en matière d'IA et d'apprentissage automatique, le système perfectionné de blocage d'appels de Bell se sert de groupes précis de caractéristiques des appels habituels ainsi que d'algorithmes exclusifs pour analyser et cibler les appels frauduleux, même si les fraudeurs emploient des techniques pour tenter de contourner le système.

La solution proposée abonde dans le même sens que la politique du CRTC, dans la mesure où seuls les appels frauduleux vérifiables seraient bloqués. Avant qu'un appel soit bloqué, un processus secondaire en confirme la nature frauduleuse, notamment en établissant des correspondances entre les données du système et celles du Centre antifraude du Canada (CAFC), l'organisme central chargé de recueillir l'information et les renseignements criminels sur les plaintes liées à la fraude de marketing en masse, à la fraude par Internet et aux vols d'identité.

À propos de Bell

Bell est la plus grande entreprise de communications du Canada. Elle fournit un ensemble évolué de services sans fil, de télévision, Internet et de communications d'affaires large bande partout au pays. Première entreprise canadienne de services multimédias, Bell Média possède des actifs de premier plan dans les secteurs de la télévision, de la radio, de l'affichage et des médias numériques. Fondée à Montréal en 1880, Bell est la propriété exclusive de BCE Inc. Pour en savoir plus, visitez Bell.ca ou BCE.ca .

L'initiative Bell Cause pour la cause fait la promotion de la santé mentale au Canada par des campagnes nationales de sensibilisation et de lutte contre la stigmatisation comme la Journée Bell Cause pour la cause, laquelle aura lieu le 29 janvier cette année, et par le versement de dons importants pour les soins communautaires et l'accès à ces derniers, la recherche et les initiatives de leadership en milieu de travail à l'échelle du pays. Pour en savoir plus, visitez Bell.ca/Cause .

Questions des médias :

Caroline Audet

514 391-9794

caroline.audet@bell.ca

@Bell_Nouvelles

Questions des investisseurs :

Thane Fotopoulos

514 870-4619

thane.fotopoulos@bell.ca

SOURCE Bell Canada

Communiqué envoyé le 17 janvier 2020 à 15:46 et diffusé par :