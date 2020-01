Noodle.ai et SMS digital lancent une application basée sur l'intelligence artificielle destinée à l'industrie de l'acier





Noodle.ai, fournisseur leader d'intelligence artificielle d'entreprise ® et l'équipe de numérisation de SMS group, pionnier de la numérisation des immobilisations corporelles utilisées dans la production et le traitement de l'acier et des métaux non-ferreux, a lancé aujourd'hui MPV. MPV est la première application conjointe à intelligence artificielle destinée à l'industrie de l'acier. Ce lancement fait suite à l'annonce, en juin 2019, du partenariat entre les deux sociétés.

Alors que les marges de l'industrie de l'acier continuent de baisser, l'un des moyens prometteurs pour les fabricants d'accroître la rentabilité est d'encourager la production d'acier à haute résistance plus avancé, pour des applications automobiles et électriques, notamment. Cependant, la production de ces catégories d'acier avancées requiert un contrôle bien plus strict de l'ensemble du processus de production, qui est influencé par de nombreux paramètres dans l'aciérie.

L'application MPV (Variabilité des propriétés mécaniques) utilise l'intelligence artificielle et l'apprentissage machine pour créer un cadre unique de 'détection, prévision et de recommandation' qui relève les défis associés à la variabilité des propriétés mécaniques dans la production d'acier. Les propriétés mécaniques comprennent: les limites d'élasticité, la résistance à la traction et l'élongation. L'application détecte des schémas de données de l'aciérie qui permettent de comprendre pleinement les moteurs de la variabilité des propriétés mécaniques. Elle prévoit ensuite l'accroissement de la variabilité et recommande les paramètres de saisie optimaux - ou paramètres PDI - requis afin d'optimiser les propriétés mécaniques cibles telles les limites d'élasticité, la résistance à la traction et l'élongation. En conséquence, l'application MPV peut aider les fabricants d'acier à réaliser des économies de coûts de trois manières: en réduisant la variabilité des propriétés mécaniques, en réduisant le coût des alliages grâce à un meilleur contrôle de la variabilité, et en minimisant la production ne respectant pas les spécifications souhaitées, qui est vendue en tant que catégorie secondaire ou éliminée. Un fabricant d'acier utilisant l'application MPV prévoit de réaliser une économie annuelle de 2 millions d'USD.

"Notre capacité à déployer l'intelligence artificielle pour produire de l'acier aux tolérances plus strictes nous permet de satisfaire aux exigences des segments à marges élevées tels l'automobile et le secteur de l'électricité, ce qui, outre les économies de coûts évidentes, influence immédiatement nos meilleurs résultats bruts," a déclaré Denis Hennessy, Directeur du Développement produit chez Big River Steel, après avoir mis en oeuvre l'application MPV.

Outre le fait de relever les défis de la variabilité des propriétés mécaniques, les solutions d'intelligence artificielle et d'apprentissage machine co-développées par Noodle.ai et SMS digital aideront également les fabricants d'acier à optimiser la qualité du produit, la disponibilité de l'actif et l'efficacité de la production. Ensemble, Noodle.ai et SMS digital combinent une expertise en termes d'équipement de fabrication, une expérience de modélisation des processus et une science des données de pointe, qui contribuent à écourter le délai de rentabilisation, permettant aux clients d'influer rapidement sur leur rendement.

"Ce partenariat avec SMS digital a été instauré afin de réaliser des améliorations en termes d'efficacité qui non seulement contribuent à dynamiser le rendement des fabricants d'acier, mais aident également le monde à se débarrasser des rejets industriels injustifiés qui perturbent souvent cette industrie," a déclaré Stephen Pratt, fondateur et PDG de Noodle.ai. "Nous sommes encouragés par les résultats déjà constatés avec cette application développée en partenariat avec SMS digital, et prévoyons être en mesure de soutenir un nombre encore plus élevé de fabricants d'acier alors que nous entamons l'année 2020 avec MPV et les autres applications que nous développons conjointement," a-t-il poursuivi.

A propos de Noodle.ai

Noodle.ai applique la science avancée des données aux industries situées au coeur de l'économie mondiale afin de créer un monde sans déchets. Avec les applications avancées Enterprise AI® de Noodle.ai, les chefs d'entreprise bénéficient de l'appui nécessaire pour prendre de meilleures décisions, réduire le gaspillage énergétique, financier et les ressources, et garantir que leurs entreprises soient conçues pour durer. Noodle.ai met l'accent sur l'efficacité radicale pour la chaîne d'approvisionnement et la fabrication, à l'aide d'une intelligence artificielle d'avant-garde.

A propos de SMS digital comprenant lSMS group Inc. Digital Solutions et SMS digital GmbH

SMS digital GmbH, filiale numérique de SMS group GmbH, et SMS group Inc. Digital Solutions, sont, ensemble, un fournisseur leader du marché de services de numérisation pour les immobilisations corporelles utilisées dans la production et le traitement d'acier et de métaux non-ferreux. Avec plus de 14.000 collaborateurs, SMS group GmbH génère des ventes mondiales pour un total de 3,3 milliards d'euros.

En étroite collaboration avec ses clients, SMS digital identifie et développe des produits novateurs pour l'industrie des métaux, en mettant à profit les techniques de développement les plus avancées, le savoir-faire approfondi des procédés métallurgiques et les connaissances technologiques spécialisées. SMS digital aide ses clients à préparer leurs installations et leurs machines pour l'ère numérique à l'aide d'applications numériques et de l'utilisation de l'intelligence artificielle.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 16 janvier 2020 à 17:15 et diffusé par :