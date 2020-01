Le Parc olympique accueille les Jardineries en mode hivernal, à partir du 18 janvier





MONTRÉAL, le 15 janv. 2020 /CNW Telbec/ - Situé au pied du Stade olympique, le site des Jardineries est, l'été, une véritable oasis de verdure accueillant ses visiteurs dans un biergarten enchanteur. Cette année, le site se transforme pour démontrer les possibles de l'hiver et encourager les gens à bouger et à s'amuser grâce à des activités familiales gratuites à l'extérieur.

Disposant maintenant d'un café et d'une terrasse fermée, petits et grands pourront se réchauffer après s'être amusés dans les miniglissades ou sur le terrain de pétanque sur glace. Avec sa panoplie de jeux et d'activités gratuites pour tous, Les Jardineries deviennent le lieu par excellence pour célébrer les joies de la saison froide, les samedis et dimanches jusqu'à la mi-mars.

Programmation gratuite du 18 janvier (grande ouverture)

11 h à 13 h : activités artistiques au chaud dans le nouveau chalet des Jardineries;

13 h à 16 h : parcours de terrain d'aventure éphémère hivernal avec Le Lion et la souris;

Distribution gratuite de barbe à papa pour les plus gourmands;

À partir de 17 h, les Jardineries accueillent le collectif Pull-Up Selecta pour faire danser petits et grands jusqu'à 22 h 30.

Plus de détails à venir sur la page Facebook des Jardineries .

Les Jardineries d'hiver auront lieu:

Du 18 janvier jusqu'à la mi-mars

Les samedis et dimanches, de 10 h 30 à 16 h 30

Jusqu'à 22 h 30 lors des événements spéciaux

Où?

L'Esplanade du Parc olympique, 4115 avenue Pierre-De Coubertin, derrière le métro Pie-IX.

Prise d'images possible à compter de midi

