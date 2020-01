Groupe Petra et MACH acquièrent le 1100 René-Lévesque Ouest





MONTRÉAL, le 14 janv. 2020 /CNW Telbec/ - Groupe Petra et MACH sont heureux d'annoncer l'acquisition du 1100, René-Lévesque Ouest.

« Cette acquisition consolide la position de Groupe Petra en tant que leader dans le marché immobilier commercial montréalais. L'addition de ce remarquable actif au sein de notre portefeuille renforcit le partenariat stratégique qui nous lie déjà avec Vincent Chiara de MACH », affirme Patrice Bourbonnais, président et chef de l'exploitation de Groupe Petra. « Nous sommes très fiers d'acquérir une propriété d'un tel prestige et d'une telle qualité » renchérit M. Bourbonnais.

Le 1100, René-Lévesque Ouest est l'un des plus réputés édifices de classe A de Montréal. Cet immeuble détient les certifications LEED Platine et BOMA Platine qui lui confèrent un positionnement distinctif en développement durable.

L'édifice de plus de 560 000 pi² d'espace de bureaux, loge des locataires institutionnels renommés, tels que BCF Avocats d'affaires, SCHL, ADP Canada et TC Transcontinental. La tour jouit d'une excellente visibilité, de plafonds hauts, de fenêtres pleine hauteur et d'une localisation stratégique à l'intersection du boulevard René-Lévesque Ouest et de la rue Peel. Le stationnement souterrain de l'immeuble compte plus de 330 espaces. L'emplacement de l'immeuble permet ainsi d'accéder rapidement aux principales autoroutes et à la Gare centrale de Montréal où convergent métro, autobus et trains dont notamment l'une des futures stations principales du REM.

Des espaces de stationnement intérieurs pour vélos, un bistro ainsi qu'un dépanneur font partie des commodités de l'édifice. Groupe Petra assumera la gestion et la location de cet immeuble pour en assurer le confort et la croissance des locataires.

À propos de Groupe Petra

Groupe Petra détient et exploite l'un des plus importants portefeuilles d'immeubles de bureaux et d'immeubles à vocation mixte sur l'île de Montréal. Le portefeuille de Groupe Petra compte plus de 9,5 millions de pieds carrés de superficie locative dans 55 propriétés réparties dans la grande région de Montréal, à Québec et dans la grande région de Toronto. Parmi ces propriétés, figurent des adresses des plus prestigieuses, notamment la Place Victoria, la tour CIBC et l'immeuble Sun Life, lesquels sont détenus en partenariat avec MACH.

À propos de MACH

MACH est l'un des plus grands propriétaires et promoteurs immobiliers privés au Canada. L'entreprise possède plus de 150 immeubles et gère plus de 30 millions de pieds carrés de propriétés commerciales, industrielles ou résidentielles au Québec. En 2018, MACH a reçu deux prix INOVA pour la qualité de ses projets de construction.

