Avis aux médias - Semaine internationale de la sécurité à motoneige

Dans le but de sensibiliser les adeptes à l'importance d'adopter un comportement sécuritaire en tout temps, la Fédération des clubs de motoneigistes du Québec (FCMQ) en collaboration avec la Sûreté du Québec (SQ) mettront en place deux postes...

Rad Power® Bikes ajoute les tout nouveaux modèles RadRhino Step-Thru Electric Fat Bike et RadMini Electric Folding Fat Bike à sa gamme européenne, deux modèles qui représentent l'engagement de la marque pour concevoir des vélos électriques qui sont...

2019 a vu confirmer le succès grandissant du Village de Noël de Montréal situé aux abords du Marché Atwater. Grâce à sa programmation gratuite et à son authentique marché de Noël, l'événement a attiré plus de 100 000 visiteurs en seulement douze...