Isabelle Foster, de la Capitale-Nationale, est la millionnaire de Célébration 2020!





GATINEAU, QC, le 12 janv. 2020 /CNW Telbec/ - Passer une fin de semaine de rêve, participer à un spectacle unique et en ressortir millionnaire : c'est l'expérience que vient de vivre Isabelle Foster, de la Capitale-Nationale, à l'occasion du gala télévisé Célébration 2020.

La chance a été du côté de Mme Foster lors des tirages éliminatoires, qui regroupaient 41 finalistes venant de plusieurs régions du Québec. Le billet gagnant a été acheté au Dépanneur St-Siméon, situé au 517, rue Saint-Laurent, Saint-Siméon.

« Je suis fébrile, excitée, je n'arrive pas à croire ce qui m'arrive. J'imagine ma famille et mes proches qui regardent l'émission en direct. Ils seront fous de joie! Je vais laisser un peu de temps passer pour retomber sur terre et penser à ce que je vais faire avec ce beau cadeau », a déclaré Isabelle Foster, employée à temps plein à Postes Canada et employée occasionnelle au Casino de Charlevoix.

Pour leur part, Michel Poisson, du Centre-du-Québec et Guylaine Leblanc, de la Montérégie, ont remporté la jolie somme de 100 000 $ chacun.

Le gala Célébration 2020, enregistré au Théâtre du Casino du Lac-Leamy à Gatineau, a été diffusé ce soir sur les ondes de TVA. L'animation a été confiée à Marie-Mai, alors que c'est Sébastien Benoit qui a dévoilé les numéros gagnants. Le metteur en scène Joël Legendre a élaboré un spectacle mettant en vedette Louis-Jean Cormier, Claude Dubois, Geneviève Jodoin, Koriass, Marie-Mai, la troupe de danse DM Nation, Kim Richardson et les artistes de la revue musicale Britishow.

Lors de ce 31e gala Célébration, plusieurs lots ont aussi été tirés pour les détenteurs de billets à la maison, dont un gros lot de cinq millions de dollars et cinq lots de un million de dollars. Tous les numéros gagnants peuvent être consultés sur le site loteries.lotoquebec.com.

À propos de Loto-Québec

Loto-Québec a pour mission de gérer l'offre de jeux de hasard et d'argent de façon efficiente et responsable en favorisant l'ordre, la mesure et l'intérêt de la collectivité québécoise. Le divertissement est au coeur de ses activités. En 2019, Loto-Québec a versé 88 lots de 1 000 000 $ ou plus. Les loteries Gagnant à vie et Grande Vie ont permis à 23 chanceux de mettre la main sur une rente à vie. Nos gagnants de lots importants figurent sur la page Gagnants du site Loteries.

Site Loteries : loteries.lotoquebec.com

twitter.com/lotoquebec

facebook.com/LotoQuebecLoteries

youtube.com/LotoQuebec

instagram.com/lotoquebec_officiel

linkedin.com/company/loto-quebec

SOURCE Loto-Québec

Communiqué envoyé le 12 janvier 2020 à 22:15 et diffusé par :