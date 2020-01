Euromonitor : Haier en tête du classement mondial des principales marques d'appareils électroménagers pour la 11e année consécutive





QINGDAO, Chine, 10 janvier 2020 /CNW/ - Haier (Shanghai : 600690), le premier fabricant mondial d'appareils électroménagers, est ressorti premier du classement mondial des principales marques d'appareils électroménagers, et ce, pour la 11e année consécutive, d'après le classement 2020 d'Euromonitor International (2020 Global Major Appliances Brand Rankings). Cette distinction consacre en quelque sorte les efforts engagés par Haier pour s'implanter à l'échelle mondiale en consolidant dans son portefeuille des marques de premier plan, tout en accélérant son écosystème d'IdO révolutionnaire.

Établi chaque année par Euromonitor International, l'un des principaux prestataires mondiaux de veille économique, le rapport classe les marques mondiales d'appareils électroménagers en fonction de la valeur des ventes au détail. Outre son premier rang parmi les géants de l'électroménager, Haier se classe également première dans la section frigos, depuis 12 ans, première, lave-linge, neuf ans d'affilée, première, congélateurs, depuis 10 ans, et première, refroidisseurs de vin électriques, depuis 11 ans.

« Nous sommes honorés d'être à nouveau la première marque mondiale de gros appareils électroménagers, et ce, pour la 11e année consécutive », a déclaré Wang Ye, vice-président et directeur général de la division Maison intelligente du groupe Haier Home Appliance Industry Group. « Haier se mettant à l'écoute des besoins évolutifs des consommateurs s'efforce de s'y adapter, tout en canalisant des technologies de pointe pour se démarquer sur le marché. »

La prépondérance de Haier dans le secteur des appareils électroménagers s'explique par son engagement indéfectible envers la R-D et sa capacité à adapter son modèle d'entreprise aux dernières technologies et tendances de consommation. En effet, au cours des dix dernières années, mû par l'essor d'Internet, de l'IdO, de l'IA et du 5G, le secteur des appareils électroménagers s'est radicalement transformé. Plutôt que de suivre les tendances, Haier les a définies en offrant des produits révolutionnaires, allant des machines à laver Clean-Free aux réfrigérateurs dotés des boîtes de rangement de légumes frais.

Cette approche devrait se poursuivre dans l'avenir comme le montre déjà Haier qui, au cours de son 35e anniversaire, a dévoilé sa prochaine étape de développement plaçant la personnalisation, la mondialisation et sa marque d'écosystème d'IdO au coeur de sa stratégie.

Recherchant toujours de nouvelles approches consommateurs, Haier a également mis en oeuvre son modèle de R-D 10+N, baptisé « RenDanHeYi », au cours des dix dernière années, une plateforme d'entrepreneuriat ouverte qui intègre des ressources mondiales de qualité pour répondre aux divers besoins des utilisateurs.

Ces dernières années, Haier, portée par son désir de réimaginer l'avenir, n'a fait que renforcer sa position de chef de file mondial dans le secteur des appareils électroménagers d'importance. À l'ère de l'industrie 4.0, l'ère des maisons intelligentes connectées, une nouvelle société Haier a vu le jour pour donner corps aux expériences de plus en plus perfectionnées qu'exigent les consommateurs. Pour preuve, au lieu de fabriquer des appareils intelligents, Haier a conçu un écosystème domotique intelligent qui exploite l'IdO et les appareils intelligents pour améliorer la qualité de vie. En 2019, une première pour la société, Haier a lancé son application officielle, Haier Smart Home, qui permet aux utilisateurs de personnaliser à l'infini leur expérience de maison intelligente, selon des scénarios d'utilisation, plutôt que de produits. Le lancement de l'application a été accompagné par une vidéo en direct et, en une journée, Haier a reçu plus de 31 337 commandes couvrant plus de 2 440 modèles de maisons différentes.

