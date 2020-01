Haier est en tête du classement mondial des marques de gros appareils électroménagers d'Euromonitor pour la 11e année consécutive





QINGDAO, Chine, 10 janvier 2020 /PRNewswire/ -- Haier (Shanghai : 600690), le premier producteur mondial d'appareils électroménagers, s'est imposé comme première marque mondiale de gros appareils électroménagers pour la 11e année consécutive, selon le classement mondial des marques de gros électroménager 2020 du cabinet Euromonitor International. Cette distinction s'inscrit dans les efforts que Haier déploie sans cesse pour prendre une ampleur internationale en renforçant des marques de premier plan mondial dans son portefeuille, tout en accélérant son écosystème révolutionnaire de l'IdO.

Dressé chaque année par Euromonitor International, l'un des principaux prestataires mondiaux du domaine de la veille économique, le rapport classe les marques mondiales d'appareils électroménagers à l'aune de la valeur générée par les ventes au détail. Haier se hisse non seulement au premier rang pour le gros électroménager, mais la marque s'est aussi classée à la première place pour les réfrigérateurs pendant 12 ans consécutifs, à la première place pour les machines à laver pendant neuf ans, à la première place pour les congélateurs pendant dix ans et à la première place pour les caves à vin réfrigérées électriques pendant 11 ans.

« Nous sommes très heureux d'être à nouveau la première marque mondiale de gros appareils électroménagers pour la 11e année consécutive. Haier s'efforce sans relâche d'être à l'écoute des besoins changeants des consommateurs et de s'y adapter, tout en tirant parti d'une technologie de pointe pour se démarquer sur le marché », a déclaré Wang Ye, vice-président et directeur général du département « Smart Home » (maison intelligente) du groupe industriel des appareils électroménagers de Haier.

L'hégémonie de Haier dans les appareils électroménagers traduit son engagement indéfectible à l'égard de la R & D et sa capacité à adapter son modèle commercial aux toutes dernières technologies et tendances de consommation. Au cours de la décennie qui vient de s'achever, l'industrie des appareils électroménagers s'est transformée de fond en comble avec l'essor de l'Internet, de l'IdO, de l'IA et de la 5G. Au lieu de surfer sur les tendances, Haier les a définies avec des produits révolutionnaires, allant des machines à laver « Clean-Free » (sans besoin de nettoyage) aux réfrigérateurs avec des boîtes de rangement fraîches.

Cela devrait se poursuivre à l'avenir : à l'occasion de son 35e anniversaire, Haier a dévoilé sa prochaine étape de développement, qui place la personnalisation, la mondialisation et sa marque d'écosystème IdO au coeur de sa stratégie.

En quête permanente de nouvelles façons de s'engager auprès des consommateurs, Haier a également mis en oeuvre son modèle de R & D 10+N « RenDanHeYi » au cours de la décennie écoulée : il s'agit d'une plate-forme d'entrepreneuriat ouverte qui intègre des ressources mondiales de qualité pour répondre aux divers besoins des utilisateurs.

Au cours des dernières années, la volonté de Haier de repenser l'avenir n'a fait que renforcer sa place de leader mondial en matière d'appareils électroménagers importants. À l'ère de l'industrie 4.0, un nouveau Haier a vu le jour pour satisfaire les expériences de plus en plus sophistiquées qu'exigent les consommateurs à l'ère des maisons intelligentes connectées. Plutôt que de fabriquer des appareils intelligents, Haier a conçu un écosystème de maisons intelligentes qui tire parti de l'IdO et des appareils intelligents pour améliorer la qualité de vie. Dans le cadre d'une première pour l'entreprise, Haier a lancé son application officielle Haier Smart Home en 2019, laquelle permet aux utilisateurs de personnaliser sans limites leur expérience de maison intelligente en fonction de scénarios d'utilisation, plutôt que des produits. Une vidéo diffusée en direct a accompagné le lancement de l'application : en un seul jour, Haier a reçu quelque 31 337 commandes pour plus de 2 440 modèles de maisons différentes.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1064798/Haier_Smart_Home.jpg

Communiqué envoyé le 10 janvier 2020 à 08:07 et diffusé par :