La tendance des mises en chantier d'habitations était à la baisse au Canada en décembre

OTTAWA, le 9 janv. 2020 /CNW/ - La tendance des mises en chantier d'habitations se chiffrait à 212 160 en décembre 2019, comparativement à 219 921 le mois précédent, selon la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL). Cette tendance correspond à la moyenne mobile de six mois du nombre mensuel désaisonnalisé et annualisé (DDA) de mises en chantier d'habitations.

« La tendance nationale des mises en chantier d'habitations a diminué en décembre, a déclaré Bob Dugan, économiste en chef à la SCHL. Cette diminution est principalement attribuable à la baisse des mises en chantier de logements collectifs à Toronto, Montréal et Ottawa. Toutefois, les mises en chantier étaient stables à Vancouver et en forte croissance à Calgary en fin d'année, ce qui a compensé en partie la baisse observée dans les autres grands centres. »

Étant donné la grande variabilité des chiffres estimatifs mensuels, la SCHL tient compte de la tendance, en plus du nombre mensuel désaisonnalisé et annualisé, pour obtenir un portrait plus complet de l'état du marché de l'habitation canadien. Dans certaines situations, il pourrait être trompeur d'analyser seulement les données désaisonnalisées annualisées (DDA), car les mises en chantier d'habitations sont alimentées surtout par le segment des logements collectifs, où l'activité peut varier beaucoup d'un mois à l'autre.

Dans l'ensemble des régions du Canada, le nombre mensuel désaisonnalisé et annualisé de mises en chantier d'habitations est passé de 204 320 en novembre à 197 329 en décembre, soit une baisse de 3 %. Dans les centres urbains, ce nombre a diminué de 4 % pour s'établir à 185 934 en décembre. Toujours en milieu urbain, il a diminué de 5 % dans le segment des logements collectifs et progressé de 1 % dans celui des maisons individuelles, pour s'établir respectivement à 138 049 et à 47 885 en décembre.

Dans les régions rurales, le nombre désaisonnalisé annualisé de mises en chantier d'habitations est estimé à 11 395.

Des données provisoires sur les mises en chantier d'habitations, en français ou en anglais, sont également diffusées sur le site Web et le Portail de l'information sur le marché de l'habitation de la SCHL. Nos analystes peuvent également fournir d'autres observations sur leurs marchés respectifs.

En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada, la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des renseignements objectifs au gouvernement canadien, aux consommateurs et au secteur de l'habitation.

Données provisoires sur les mises en chantier dans les centres de 10 000 habitants et plus

Maisons individuelles Autres Tous les logements décembre

2018 décembre

2019 % décembre

2018 décembre

2019 % décembre

2018 décembre

2019 % Provinces (10 000+) T.-N.-L. 39 42 8 18 24 33 57 66 16 Î.-P.-É. 24 19 -21 76 88 16 100 107 7 N.-É. 126 159 26 269 358 33 395 517 31 N.-B. 52 45 -13 123 40 -67 175 85 -51 Atlantique 241 265 10 486 510 5 727 775 7 Qc 472 504 7 4 152 2 674 -36 4 624 3 178 -31 Ont. 1 657 1 586 -4 3 992 3 147 -21 5 649 4 733 -16 Man. 144 136 -6 297 226 -24 441 362 -18 Sask. 104 62 -40 37 130 251 141 192 36 Alb. 697 831 19 734 2 270 209 1 431 3 101 117 Prairies 945 1 029 9 1 068 2 626 146 2 013 3 655 82 C.-B. 725 490 -32 3 216 2 941 -9 3 941 3 431 -13 Canada (10 000+) 4 040 3 874 -4 12 914 11 898 -8 16 954 15 772 -7 Régions métropolitaines Abbotsford-Mission 33 30 -9 258 180 -30 291 210 -28 Barrie 13 20 54 0 0 - 13 20 54 Belleville 27 39 44 4 32 ## 31 71 129 Brantford 10 19 90 62 22 -65 72 41 -43 Calgary 223 352 58 307 1 778 479 530 2 130 302 Edmonton 332 338 2 306 404 32 638 742 16 Grand Sudbury 8 9 13 4 2 -50 12 11 -8 Guelph 14 10 -29 153 9 -94 167 19 -89 Halifax 63 76 21 237 294 24 300 370 23 Hamilton 15 27 80 119 33 -72 134 60 -55 Kelowna 65 34 -48 219 46 -79 284 80 -72 Kingston 25 40 60 213 20 -91 238 60 -75 Kitchener-Cambridge-Waterloo 79 76 -4 75 523 ## 154 599 289 Lethbridge 33 23 -30 12 8 -33 45 31 -31 London 103 118 15 33 90 173 136 208 53 Moncton 9 15 67 105 23 -78 114 38 -67 Montréal 165 160 -3 2 741 1 391 -49 2 906 1 551 -47 Oshawa 63 62 -2 54 217 302 117 279 138 Ottawa-Gatineau 260 260 - 298 594 99 558 854 53 Gatineau 51 39 -24 40 245 ## 91 284 212 Ottawa 209 221 6 258 349 35 467 570 22 Peterborough 23 10 -57 13 0 -100 36 10 -72 Québec 29 60 107 652 186 -71 681 246 -64 Regina 24 8 -67 17 20 18 41 28 -32 Saguenay 13 21 62 31 4 -87 44 25 -43 St. Catharines-Niagara 66 88 33 145 160 10 211 248 18 Saint John 21 3 -86 1 0 -100 22 3 -86 St. John's 30 30 - 15 19 27 45 49 9 Saskatoon 74 48 -35 14 102 ## 88 150 70 Sherbrooke 25 42 68 41 163 298 66 205 211 Thunder Bay 6 6 - 0 0 - 6 6 - Toronto 540 407 -25 2 654 1 407 -47 3 194 1 814 -43 Trois-Rivières 16 11 -31 82 36 -56 98 47 -52 Vancouver 375 208 -45 1 637 2 070 26 2 012 2 278 13 Victoria 43 42 -2 732 215 -71 775 257 -67 Windsor 45 60 33 8 36 350 53 96 81 Winnipeg 119 106 -11 210 181 -14 329 287 -13 Toutes les régions 2 989 2 858 -4 11 452 10 265 -10 14 441 13 123 -9

Données fondées sur les définitions du recensement de 2016. Source : Centre d'analyse de marché, SCHL ## non calculable / valeurs extrêmes



Données provisoires sur les mises en chantier d'habitations - données désaisonnalisées annualisées (DDA)

Maisons individuelles Autres Tous les logements novembre

2019 décembre

2019 % novembre

2019 décembre

2019 % novembre

2019 décembre

2019 % Provinces (10 000+) T.-N.-L. 597 432 -28 199 292 47 796 724 -9 Î.-P.-É. 150 266 77 696 1 056 52 846 1 322 56 N.-É. 1 144 1 697 48 2 277 4 271 88 3 421 5 968 74 N.-B. 778 626 -20 3 182 549 -83 3 960 1 175 -70 Qc 6 105 6 412 5 34 114 26 775 -22 40 219 33 187 -17 Ont. 18 205 18 504 2 46 019 38 094 -17 64 224 56 598 -12 Man. 1 786 1 953 9 3 540 2 712 -23 5 326 4 665 -12 Sask. 1 393 792 -43 432 1 560 261 1 825 2 352 29 Alb. 10 821 10 684 -1 15 058 27 592 83 25 879 38 276 48 C.-B. 6 384 6 519 2 40 263 35 148 -13 46 647 41 667 -11 Canada (10 000+) 47 363 47 885 1 145 780 138 049 -5 193 143 185 934 -4 Canada (toutes les régions) 55 693 56 323 1 148 626 141 005 -5 204 320 197 329 -3 Régions métropolitaines Abbotsford-Mission 388 357 -8 1 248 2 160 73 1 636 2 517 54 Barrie 259 320 24 3 120 0 -100 3 379 320 -91 Belleville 527 493 -6 144 384 167 671 877 31 Brantford 561 416 -26 360 264 -27 921 680 -26 Calgary 4 192 4 621 10 6 912 21 336 209 11 104 25 957 134 Edmonton 4 418 4 198 -5 6 588 4 848 -26 11 006 9 046 -18 Grand Sudbury 153 147 -4 0 24 ## 153 171 12 Guelph 213 142 -33 432 108 -75 645 250 -61 Halifax 703 787 12 1 536 3 528 130 2 239 4 315 93 Hamilton 918 445 -52 3 516 396 -89 4 434 841 -81 Kelowna 540 356 -34 2 952 552 -81 3 492 908 -74 Kingston 325 490 51 72 240 233 397 730 84 Kitchener-Cambridge-Waterloo 848 849 0 4 212 6 276 49 5 060 7 125 41 Lethbridge 409 250 -39 144 96 -33 553 346 -37 London 1 206 1 499 24 1 332 1 080 -19 2 538 2 579 2 Moncton 225 253 12 2 412 276 -89 2 637 529 -80 Montréal 2 553 2 281 -11 18 277 16 520 -10 20 830 18 801 -10 Oshawa 543 713 31 1 224 2 604 113 1 767 3 317 88 Ottawa-Gatineau 3 296 2 763 -16 11 376 7 128 -37 14 672 9 891 -33 Gatineau 269 358 33 3 492 2 940 -16 3 761 3 298 -12 Ottawa 3 027 2 405 -21 7 884 4 188 -47 10 911 6 593 -40 Peterborough 177 122 -31 24 0 -100 201 122 -39 Québec 640 843 32 7 140 2 232 -69 7 780 3 075 -60 Regina 540 108 -80 192 240 25 732 348 -52 Saguenay 149 248 66 564 48 -91 713 296 -58 St. Catharines-Niagara 1 369 1 094 -20 1 848 1 920 4 3 217 3 014 -6 Saint John 160 44 -73 24 0 -100 184 44 -76 St. John's 470 301 -36 144 228 58 614 529 -14 Saskatoon 744 552 -26 144 1 224 ## 888 1 776 100 Sherbrooke 519 541 4 1 572 1 956 24 2 091 2 497 19 Thunder Bay 65 147 126 0 0 - 65 147 126 Toronto 3 764 4 022 7 19 992 16 884 -16 23 756 20 906 -12 Trois-Rivières 198 145 -27 540 432 -20 738 577 -22 Vancouver 2 725 2 812 3 24 876 24 840 0 27 601 27 652 0 Victoria 787 683 -13 3 432 2 580 -25 4 219 3 263 -23 Windsor 552 809 47 588 432 -27 1 140 1 241 9 Winnipeg 1 546 1 604 4 2 364 2 172 -8 3 910 3 776 -3

Données fondées sur les définitions du recensement de 2016. Source : Centre d'analyse de marché, SCHL ## non calculable / valeurs extrêmes

