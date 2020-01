Conçu pour la nouvelle décennie, le tout nouveau Amazfit HomeStudio apporte le futur de l'entraînement de culture physique dans votre domicile





En partenariat avec STUDIO, Amazfit Brings propose un tapis roulant haut de gamme connecté avec SMART GYM HUB pour une valeur incroyable

LAS VEGAS, 8 janvier 2020 /PRNewswire/ -- Huami (NYSE : HMI) a annoncé le nouvel Amazfit HomeStudio pour offrir le futur de la gymnastique de forme immersive chez soi en partenariat avec STUDIO, leader du divertissement dans la culture physique. Ce tapis roulant multifonctionnel prend en charge un vaste éventail d'activités de mise en forme et le SMART GYM HUB intelligent et connecté procure un contenu d'entraînement immersif et social.

Un tapis roulant orienté vers le futur et prêt à soutenir tous vos efforts de bonne condition physique

Amazfit HomeStudio est un tapis roulant à lames en tête de l'industrie, se composant de 55 lames d'aluminium enrobées de caoutchouc afin d'assurer le parfait équilibre entre confort et support.

SMART GYM HUB d'Amazfit HomeStudio est un écran de 43 pouces (110 cm) à cristaux liquides de haute résolution et il vous connecte à plus de 1 000 cours de tapis de jogging, de musculation, d'assouplissement, de yoga et plus encore que vous offre STUDIO. Le SMART GYM HUB peut également s'utiliser de façon indépendante pour les cours ne nécessitant pas de tapis roulant.

Amazfit HomeStudio renforce l'expérience du fitness à la maison grâce à une technologie avancée d'intelligence artificielle et de vision par ordinateur. Il présente une caméra 3D temps de vol (ToF) qui fournit un retour d'information sur vos mouvements et votre posture.

« Nous avons consacré les dernières années à perfectionner le contenu, la communauté et le logiciel par le biais de millions d'exercices, » a souligné Jason L. Baptiste, cofondateur et PDG de STUDIO. « Grâce à notre partenariat avec Huami, nous pouvons à présent livrer notre contenu sur un appareil permettant une expérience hautement immersive et personnelle, au contraire de tout ce que l'on peut trouver d'autre sur le marché. »

Trois haut-parleurs JBL intégrés à large bande offrent un son excellent pour une course immersive et dynamique. Une prise en charge de liaisons avec d'autres appareils vestimentaires d'Amazfit permet la synchronisation des données de fréquence cardiaque.

Amazfit AirRun[1] : une expérience immersive de culture physique, que vous pouvez replier et emporter

Amazfit AirRun, un tapis roulant qui peut commodément se replier en seulement cinq secondes[2] pour occuper jusqu'à 80 % moins de place et se glisser sous un canapé ou un lit. S'il est pliable, il présente néanmoins une bande de course spacieuse de 51 x 20 pouces (130 cm x 50 cm) en matériau composite de haute densité et qui procure la stabilité et l'ouverture d'une course en plein air.

Tout comme HomeStudio, Amazfit AirRun offre un environnement audio en immersion par l'intermédiaire de ses haut-parleurs JBL intégrés de son enveloppant. En outre, AirRun est un appareil connecté pouvant lui aussi être raccordé à SMART GYM HUB.

Pour dossier de presse et images du produit en haute résolution, veuillez télécharger à partir de : https://drive.google.com/drive/folders/1dz2DdkDECoHQtdX_dKISdWtWV7yCYHOK

[1] NOTE : Veuillez utiliser le terme « Amazfit AirRun » au lieu de seulement « AirRun » pour des raisons de marque commerciale. [2] Données par Amazfit Lab

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1062789/Huami_multi_functional_treadmill.jpg

