QuEST Global est reconnue comme « Leader » dans le rapport Zinnov Zones sur les services ER&D pour l'automobile





Elle est classe dans la zone de leadership en termes d'ingénierie de la carrosserie

BANGALORE, Inde, 7 janvier 2020 /PRNewswire/ -- QuEST Global , une société mondiale de services d'ingénierie et de cycle de vie des produits, a annoncé qu'elle s'est positionnée comme un « leader » dans le rapport Zinnov Zones 2019 sur les services d'ingénierie et de recherche et développement (ER&D) pour l'automobile. Ce rapport d'analyse comparative de l'industrie a été publié par Zinnov après que le cabinet a réalisé l'évaluation complète de 26 prestataires de services d'ingénierie mondiaux pour jauger leurs compétences en termes de services ER&D pour l'automobile dans leur ensemble. Les prestataires de services d'ingénierie ont été évalués à l'aune de plus de 30 paramètres principaux et secondaires dans différents micro-secteurs verticaux de l'automobile tels que le système d'aide à la conduite avancée et de sécurité (ADAS), l'ingénierie de la carrosserie, l'électronique de l'habitacle, le groupe motopropulseur électrique et la télématique.

Dans le rapport, Zinnov a reconnu les aptitudes au leadership de QuEST Global dans l'ingénierie de la carrosserie, notamment en raison de sa grande expertise dans les concepts, le style, le design, la modélisation et la simulation appliqués aux intérieurs et extérieurs des véhicules, au tableau de bord, aux consoles centrales et autres éléments. Zinnov a également reconnu les compétences croissantes de QuEST Global dans l'électronique de l'habitacle, le système ADAS et le groupe motopropulseur en classant l'entreprise dans la « zone d'exécution » de ces segments. Cette reconnaissance témoigne véritablement de la manière dont l'entreprise permet à ses clients de « créer une frontière » en faisant progresser les façons dont les gens voyagent, vivent, travaillent et s'impliquent les uns auprès des autres.

Sidhant Rastogi, associé et responsable de la pratique chez Zinnov, a déclaré : « QuEST Global a connu une croissance significative dans les services automobiles, grâce à laquelle elle a acquis une place de leader dans le rapport Zinnov Zones en termes de services d'ER&D pour l'automobile. Les investissements continus que réalise QuEST dans des sites terrestres et les acquisitions telles que Mobiliya et Exilant visant à affermir ses capacités numériques ont permis d'augmenter la part de portefeuille des clients. Grâce à son expansion dans de nouveaux micro-segments verticaux tels que l'ADAS et la télématique et à son offre toujours plus étoffée, QuEST Global a consolidé sa position de leader dans les services automobiles ».

S'exprimant sur cette réussite, Berthold Puchta, directeur mondial du secteur du transport chez QuEST Global, a déclaré : « Chez QuEST Global, nous nous efforçons constamment de cerner les besoins émergents de nos clients et de satisfaire grandement ces derniers avec des solutions d'ingénierie innovantes et de premier plan. Être reconnu par Zinnov vient renforcer notre conviction qu'il est important de concevoir des solutions adaptées aux besoins spécifiques de nos clients, afin de veiller à avoir un impact positif sur leurs activités ».

Il a ajouté : « Une nouvelle architecture des véhicules est en train d'apparaître, qui peut tirer parti de l'électronique grand public, de la connectivité Internet, du cloud computing ainsi que de l'intelligence distribuée. Elle forge l'avenir de la mobilité en permettant l'utilisation de technologies connectées, autonomes, partagées et électriques (CASE ou ACES selon l'anglais) et nous nous engageons à résoudre les problèmes complexes auxquels nos clients sont confrontés dans ce paysage technologique en rapide évolution ».

À titre de partenaire de confiance pour la réflexion, QuEST Global travaille avec les entreprises les plus reconnues au monde de l'industrie automobile depuis 20 ans. L'entreprise s'est engagée à permettre à ses clients de « créer la frontière » en faisant progresser la manière dont les personnes conduisent, voyagent et interagissent les unes avec les autres. Étant à l'avant-garde de la convergence des innovations en termes de mécanique, électronique, logiciels et ingénierie numérique, l'entreprise aide les équipementiers d'origine (OEM) et les fournisseurs de premier niveau à faire face à un besoin croissant de fournir une expérience d'ingénierie connectée aux clients finaux. En mettant au point des services et des solutions d'ingénierie complets, QuEST Global s'est associée à ses clients du secteur automobile pour surmonter les défis de l'ingénierie de la nouvelle ère et renforcer la sécurité et la fiabilité des produits à l'ère numérique que nous vivons.

À propos de QuEST Global

Depuis plus de 20 ans, QuEST Global vise à devenir un partenaire mondial de confiance dans les services d'ingénierie et de cycle de vie des produits pour de nombreuses sociétés parmi les plus reconnues au monde dans les secteurs des moteurs aéronautiques, des technologies de pointe, de l'aérospatiale et de la défense, du transport (automobile et ferroviaire), de l'énergie et de l'industrie, du pétrole et du gaz et des dispositifs médicaux. Présente mondialement dans 15 pays, comptant 67 centres de prestation à l'échelle du globe et des effectifs de plus de 12 500 personnes, QuEST Global est convaincue d'être à l'avant-garde de la convergence des innovations dans les domaines de la mécanique, de l'électronique, des logiciels et de l'ingénierie numérique pour concevoir des solutions au service d'un monde plus sûr et plus propre. La connaissance approfondie du domaine et l'expertise numérique de QuEST Global visent à aider ses clients à accélérer le développement de leurs produits et les cycles d'innovation, à créer de nouvelles sources de revenus, à améliorer l'expérience client et à renforcer l'efficacité des processus et des opérations de fabrication.

À propos de Zinnov

Fondée en 2002 et basée à Bangalore, Zinnov est présente à Gurgaon (Inde), dans la Silicon Valley et à Houston. Depuis sa création, Zinnov n'a cessé de se forger une expertise approfondie dans l'ingénierie des produits et la transformation numérique. Elle aide ses clients en :

Donnant des conseils sur la recherche et la stratégie aux prestataires de services logiciels dans les domaines de l'ingénierie des produits et de la transformation numérique ;

Permettant aux entreprises de mettre au point et d'optimiser une stratégie de partenariat mondial en ingénierie pour obtenir un meilleur rendement, accroître leur innovation et leur productivité et réaliser des économies de coûts ;

Augmentant le chiffre d'affaires généré par les produits et services de la société en Inde et sur d'autres marchés émergents ;

Aidant les centres internes mondiaux des multinationales (MNC GIC) à élargir leur portée géographique.

Grâce à son équipe de professionnels chevronnés et ses équipes de recherche, Zinnov répond aux besoins des clients dans les secteurs des logiciels, des semi-conducteurs, de l'électronique grand public, de l'automobile, du stockage, des télécommunications et de la mise en réseau, de la santé, de la banque, des services financiers et des marchés de détail verticaux aux États-Unis, en Europe, au Japon et en Inde. Pour en savoir plus, rendez-vous sur http://zinnov.com

