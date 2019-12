Développement de technologies propres - Québec lance un appel de projets d'innovation et de vitrines en technologies propres





MONTRÉAL, le 13 déc. 2019 /CNW Telbec/ - Afin d'accélérer le développement et la commercialisation de technologies propres, le gouvernement du Québec lance un appel de projets d'innovation et de vitrines technologiques. Celui?ci vise à appuyer les entreprises afin qu'elles puissent saisir les occasions d'affaires sur les marchés québécois et internationaux.

Le ministre de l'Économie et de l'Innovation et ministre responsable de la région de Lanaudière, M. Pierre Fitzgibbon, en a fait l'annonce aujourd'hui.

Jusqu'au 7 février 2020, les entreprises et les regroupements d'entreprises québécoises qui développent et commercialisent des technologies propres innovantes dans tous les secteurs d'activité pourront soumettre leurs initiatives dans le cadre de cet appel de projets. Ce dernier dispose d'une enveloppe de 10 millions de dollars, dont 5 millions seront accordés prioritairement aux projets visant à stimuler la croissance de quatre créneaux, soit :

la captation et la valorisation du carbone;

la production de nouveaux carburants;

le recyclage et la valorisation du plastique;

l'utilisation de technologies propres dans le domaine des transports.

Les détails de cet appel de projets, qui couvre l'ensemble de la chaîne d'innovation, soit de la réalisation d'études préliminaires jusqu'à la précommercialisation des technologies propres par l'entremise de vitrines technologiques, sont présentés sur le site Web du ministère de l'Économie et de l'Innovation (MEI).

Citations :

« Afin de faire du Québec un chef de file en matière d'économie verte, il est impératif de poursuivre notre croissance économique en misant sur le développement de technologies propres innovantes. C'est pourquoi notre gouvernement est fier de lancer cet appel de projets, qui permettra d'aider des entreprises ingénieuses et avant?gardistes à développer des technologies en vue de favoriser la transition vers un Québec plus prospère, compétitif et soucieux d'améliorer son empreinte écologique. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie et de l'Innovation et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Au Québec, nous avons la volonté commune d'agir en faveur de la préservation de l'environnement et de la lutte contre les changements climatiques, et ce, afin de bâtir une société plus verte et économiquement plus durable. L'appel de projets lancé aujourd'hui rejoint cet objectif et ouvre la voie à de nouvelles façons permettant d'en faire davantage pour réduire entre autres les émissions de gaz à effet de serre, non seulement dans les quatre secteurs prioritaires ciblés par notre gouvernement, mais dans l'ensemble des secteurs d'activité économique. J'invite donc toutes les entreprises qui développent ou commercialisent des technologies propres à participer activement à la réussite de cet appel de projets. »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques

Fait saillant :



En septembre 2019, le gouvernement a annoncé un investissement de près de 80 millions de dollars pour assurer une réduction efficace des émissions de gaz à effet de serre au Québec. Cet investissement visait, d'une part, à favoriser la mise en place de mesures de soutien direct aux entreprises actives dans quatre créneaux environnementaux prioritaires et, d'autre part, à appuyer la réalisation de deux appels de projets permettant de lutter contre les changements climatiques grâce au développement de technologies propres dans les secteurs agricole, agroalimentaire, minier, forestier et de deuxième et troisième transformation.

