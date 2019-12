Période des Fêtes - Ouvert ou fermé





MONTRÉAL, le 13 déc. 2019 /CNW Telbec/ - L'arrondissement de Rosemont-La Petite-Patrie avise la population des changements à l'horaire de ses services et de ses installations durant la période des Fêtes 2019-2020.

Les collectes des ordures ménagères, des résidus alimentaires et des matières recyclables du mercredi 25 décembre seront reportées au jeudi 26 décembre, et celles du mercredi 1er janvier seront reportées au jeudi 2 janvier.

La collecte des sapins de Noël aura lieu les mercredis 8, 15 et 22 janvier 2020.

L'Écocentre sera fermé du 22 décembre au 2 janvier inclusivement.

Les bibliothèques de Rosemont, de La Petite-Patrie et Marc-Favreau seront fermées du 24 au 26 décembre ainsi que du 31 décembre au 2 janvier inclusivement.

La Maison de la culture sera fermée du 21 décembre au 7 janvier inclusivement.

Le bureau Accès Montréal, le comptoir des permis, la mairie d'arrondissement et les bureaux administratifs seront fermés du 24 décembre au 2 janvier inclusivement.

Les arénas Étienne-Desmarteau et Père-Marquette seront fermés du 24 au 26 décembre ainsi que du 31 décembre au 2 janvier inclusivement.

Les piscines Père-Marquette, Rosemont et Saint-Denis seront fermées les 24, 25 et 31 décembre ainsi que les 1er et 2 janvier.

Les arénas et les piscines ont un horaire spécial de patinage et de bain libre durant les Fêtes. Consultez les horaires au montreal.ca/rpp.

Pour plus de renseignements, composez le 311.

