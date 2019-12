Déclaration du premier ministre du Canada concernant les résultats de l'élection générale au Royaume-Uni





OTTAWA, le 13 déc. 2019 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante concernant les résultats de l'élection générale au Royaume-Uni :

« Au nom du gouvernement du Canada, je tiens à féliciter le premier ministre Boris Johnson pour sa victoire électorale.

« Je suis impatient de poursuivre ma collaboration avec le premier ministre Johnson dans les dossiers qui importent à nos deux pays, notamment la lutte contre la crise climatique et la promotion de la démocratie et de la sécurité dans le monde.

« Mon séjour à Londres la semaine dernière m'a rappelé la relation étroite et importante qui unit nos deux pays. Cette relation est fondée sur de solides liens interpersonnels et des siècles d'histoire commune.

« Nous continuerons de travailler ensemble en tant qu'amis, alliés et partenaires, pour défendre nos valeurs communes et bâtir un avenir prospère pour tous nos citoyens. Que ce soit par l'entremise de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord, des Nations Unies, du G7, du G20 ou du Commonwealth, nous serons toujours unis dans notre volonté de bâtir un monde plus sûr, plus juste et plus pacifique. »

Ce document se trouve également à l'adresse : http://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

Communiqué envoyé le 13 décembre 2019 à 07:43 et diffusé par :