Lancement de la Bikram Yoga Series World Alliance





LONDRES, 11 décembre 2019 /PRNewswire/ -- A travers le monde plusieurs studios de Yoga Bikram s'unissent pour former la « Bikram Yoga Series World Alliance ». Cette association à but non lucratif, a pour objectif de réunir les studios et professeurs qui souhaitent continuer à enseigner et à promouvoir le Yoga Bikram.

A l'origine de cette initiative se trouve un groupe de propriétaires de studio indépendants. Leur point commun : ils enseignent tous la fameuse classe de Yoga Bikram, 90 minutes, 26 postures de yoga Hatha + 2 exercices de respiration, pratiquée à 40°c. Cette série basée sur des principes d'intensité, de fréquence, et de précision travaille le physique et renforce le mental. Cette pratique aux vertus thérapeutiques procure une sensation de bien-être, quel que soit l'âge, les compétences, ou l'expérience de chacun. Pratiquée dans sa version originelle, cette classe de yoga est aujourd'hui reconnue dans le monde entier pour ses bienfaits sur la santé.

Tous ces studios sont des sociétés indépendantes, sans aucun lien contractuel de quelque nature que ce soit avec Bikram Choudhury, et non franchisées. Ce groupe est uni dans le seul but de conserver l'intégrité de cette pratique. Nous continuerons d'appeler cette classe « Yoga Bikram » car c'est son nom. Il garantit qu'elle n'a été ni modifiée, ni édulcorée. Il est immédiatement reconnaissable. Il est un gage de qualité bâti sur des années d'enseignement jour après jour, année après année. Ce n'est pas le nom d'un homme que nous portons mais celui d'une pratique de yoga renommée mondialement, et dans laquelle nous nous sommes investis pour que tous puissent en bénéficier.

Ensemble nous nous efforcerons de promouvoir cette formidable série et nous formerons les futurs professeurs, afin que chacun puisse continuer à expérimenter le pouvoir transformateur du Yoga Bikram.

Plus d'informations sur www.byswa.org ou par email: info@byswa.org

