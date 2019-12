TechMah Medical et LimaCorporate reçoivent la première approbation 510k pour la technologie numérique du dispositif Smart SPACE





UDINE, Italie, 10 décembre 2019 /PRNewswire/ -- LimaCorporate est heureuse d'annoncer l'approbation 510K de la FDA (Agence américaine des produits alimentaire et médicamenteux) pour son dispositif de planification en 3D et de positionnement en 3D de l'épaule, le « Smart SPACE ». Smart SPACE est une plate-forme numérique innovante développée par TechMah Medical grâce à une collaboration avec LimaCorporate, qui a conclu l'année dernière un accord d'acquisition marquant un avant et un après. TechMah Medical a été fondée en 2014 par le Docteur Mohamed Mahfouz, professeur de génie biomédical à l'université du Tennessee.

La plate-forme apporte aux chirurgiens des solutions logicielles intuitives et déterminées par le chirurgien pour la planification préopératoire en 3D et des positionneurs 3D destinés au positionnement peropératoire. Dans un deuxième temps, la plate-forme intégrera des systèmes de supervision chirurgicale peropératoire visant à simplifier l'arthroplastie de l'épaule et permettant de prodiguer des soins personnalisés de grande précision aux patients.

Cette approbation est une étape clé pour Smart SPACE et offre à LimaCorporate la possibilité d'associer le meilleur matériel de sa catégorie, des technologies d'impression 3D d'avant-garde et désormais des logiciels propriétaires et protégés par des brevets. Le lancement complet de Smart SPACE s'appliquera aux arthroplasties de l'épaule, de la hanche et du genou.

« Cette première étape importante étant désormais franchie, nous sommes sur le point de contribuer grandement à transformer la façon dont la chirurgie orthopédique est abordée de nos jours avec les technologies numériques combinées au matériel, qui sont tous entre les mains du chirurgien », a déclaré Luigi Ferrari, PDG de LimaCorporate.

À propos de LimaCorporate

LimaCorporate est une entreprise internationale spécialisée dans les dispositifs médicaux. Elle fournit des solutions orthopédiques reconstructives et sur mesure aux chirurgiens confrontés aux défis d'amélioration de la qualité de vie de leurs patients. Basée en Italie, LimaCorporate s'attache à mettre au point des produits et procédures innovants afin de permettre aux chirurgiens de choisir la solution idéale pour chaque patient. La gamme de produits de LimaCorporate s'étend de la révision des grandes articulations et des implants primaires aux solutions complètes pour les membres et leurs moyens de fixation.

À propos de TechMah Medical

TechMah Medical LLC est une entreprise technologique spécialisée dans l'apport de solutions orthopédiques. Nous développons des applications innovantes conçues pour améliorer l'expérience des patients et des cliniciens tout au long du processus de remplacement articulaire. Basée à Knoxville, dans le Tennessee, notre équipe de scientifiques et d'ingénieurs s'attache à améliorer la qualité et l'efficacité grâce à la personnalisation.

Pour tout complément d'information sur l'entreprise, veuillez visiter : limacorporate.com

