Magnitude SourceConnect prévoit d'accélérer la mise en oeuvre globale de SAP S/4HANA® en tant que système de gestion centralisée des finances





Magnitude SourceConnect fournit une solution complémentaire aux entreprises utilisant SAP S/4HANA en tant que système de gestion centralisée des finances pour accélérer l'intégration de données tierces.

AUSTIN, Texas, 6 décembre 2019 /PRNewswire/ -- Magnitude Software, l'un des principaux fournisseurs de solutions de gestion unifiée de données d'application pour les organisations internationales, a annoncé aujourd'hui la disponibilité de sa solution logicielle prépackagée, Magnitude SourceConnect. Celle-ci permettra d'accélérer la mise en oeuvre de SAP S/4HANA® en tant que système de gestion centralisée des finances. En exploitant la solution préconfigurée de Magnitude avec SAP S/4HANA en tant que système de gestion centralisée des finances, les entreprises seront en mesure de réaliser des transformations financières complètes, et ce plus rapidement que jamais.

Le fondateur et PDG de Magnitude Software, Chris Ney, a déclaré : « Cette annonce représente un tournant pour Magnitude. La société a en effet l'occasion de devenir pionnier dans son rôle de fournisseur de services d'intégration de données tierces pour la gestion centralisée des finances. Les écosystèmes hybrides étant devenus la norme pour les opérations financières de prochaine génération, Magnitude SourceConnect permet aux entreprises utilisant des solutions SAP de rassembler toutes les données pertinentes pour la gestion centralisée des finances, ce qui permet d'effectuer des opérations centralisées et performantes pour dégager des informations et gagner en efficacité. »

Magnitude SourceConnect peut aider à accélérer la connexion entre l'instance de gestion centralisée des finances et d'autres systèmes distribués dans l'infrastructure du client, notamment dans les systèmes tiers de planification des ressources d'entreprise (ERP), un domaine d'expertise pour lequel Magnitude a été reconnu en tant que leader.

Les connecteurs prédéfinis peuvent aider à accélérer l'intégration, réduisant potentiellement les mises en oeuvre de 6-12 mois à 15-20 jours, et ce en éliminant la nécessité d'un développement personnalisé.

Après avoir complété un processus d'approbation de l'extension de la solution incluant une diligence technique et une validation client, Magnitude SourceConnect est désormais disponible dans le monde entier à travers SAP. SAP revendra la suite de produits Magnitude SourceConnect, y compris les solutions de transaction, de vue détaillée et de synchronisation, sous le nom de SAP Central Finance Transaction Replication de Magnitude.

« Magnitude SourceConnect a prouvé sa capacité à résoudre des problèmes complexes d'intégration de sources de données tierces dans SAP S/4HANA en tant que système de gestion centralisée des finances et a le potentiel d'accélérer considérablement les mises en oeuvre pour les entreprises », a déclaré le directeur général adjoint chargé du financement par secteur d'activité de SAP, Martin Naraschewski.

Magnitude SourceConnect offre des fonctionnalités essentielles d'intégration de données, notamment :

Réplication transactionnelle : Connecte et normalise les transactions détaillées provenant de sources non SAP en temps réel

Synchronisation : Permet de réaliser une mise à jour à la source pour les processus de service partagés

Vue détaillée : Fournit une vue détaillée des données opérationnelles non SAP

Rapport de rapprochement : Permet de suivre l'état et les modifications de données moyennant les processus de réplication et de publication

Pour obtenir plus d'informations, rendez-vous sur www.magnitude.com/SAP.

À propos de Magnitude Software

L'approche transformatrice de Magnitude en matière de gestion unifiée des données d'application fournit une efficacité opérationnelle considérable en matière d'accès, de gestion, d'analyse et de création de rapports aux applications de gestion de données commerciales pour l'entreprise moderne. Le portefeuille de produits de Magnitude inclut un accès simplifié aux données d'application de toutes les sources de données, des solutions de gestion de données pour les secteurs SAP et commerciaux, une harmonisation et une gouvernance simplifiées des données de base et des solutions d'analyse et de création de rapports d'applications packagées pour SAP et Oracle. Magnitude Software est une marque déposée de Magnitude Software, Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays.

SAP, SAP S/4HANA et les autres produits et services de SAP mentionnés dans ce communiqué, ainsi que leurs logos respectifs, sont des marques commerciales ou des marques déposées de SAP SE en Allemagne et dans d'autres pays. Veuillez consulter la page https://www.sap.com/copyright pour obtenir plus d'informations sur les marques et les avertissements.

