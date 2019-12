Sisvel accorde une licence de brevet à Spotify





Sisvel S.p.A. ("Sisvel") et Spotify USA Inc. ("Spotify") ont annoncé aujourd'hui avoir conclu un accord confidentiel de licence de brevet, dans le cadre duquel les deux sociétés ont résolu tous les litiges, en cours et futurs, en lien avec les brevets portant sur le Recommendation Engine de Sisvel. Spotify rejoint ainsi la liste croissante d'entreprises qui, dans le monde entier, ont accès au portefeuille de brevets géré par Sisvel ayant trait à la technologie de système de recommandation.

L'accord conclu entre Spotify et Sisvel fournit une licence de brevet mondiale à un portefeuille comprenant plus de 350 brevets, dont une couverture internationale avec des déclarations déposées dans plusieurs pays.

"Nous avons conclu un accord mutuel qui permet de résoudre ce litige, et souhaitons la bienvenue à Spotify parmi nos titulaires de licences," a déclaré Davide Felice Ferri, directeur général de Sisvel.

A propos de Sisvel

Sisvel est un chef de file mondial de la gestion de la propriété intellectuelle et de la promotion de l'innovation. Le groupe identifie, évalue et optimise la valeur des actifs de PI de ses partenaires du monde entier, fournissant aux entreprises une source de revenus pouvant être réinvestie dans l'innovation pour générer de futurs revenus. Sisvel possède plus de 35 années d'expérience dans la gestion prospère de portefeuilles de brevets, y compris ceux relatifs aux normes de compression audio (tels les formats MP3 et MPEG Audio), ainsi qu'à celles de radiodiffusion et de télévision terrestre numérique appliquées par le Projet de radiodiffusion télévisuelle numérique (Digital Video Broadcasting Project). Sisvel gère des pools de brevets et des programmes de licences communes dans le domaine de la communication mobile, du réseau local sans fil 802.11, du codage vidéo, de la radiodiffusion télévisuelle numérique, de Recommendation Engine et de l'accès haut débit aux réseaux de données.

Pour de plus amples informations, veuillez visiter: www.sisvel.com.

