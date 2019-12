Axway obtient le label AWS PrivateLink Ready





PHOENIX, 4 décembre 2019 /PRNewswire/ -- Axway (Euronext : AXW.PA), leader de l'intégration hybride pour les entreprises, a annoncé aujourd'hui avoir obtenu le label Amazon Web Services (AWS) PrivateLink Ready. Cette certification atteste qu'Axway a réussi l'intégration à AWS PrivateLink.

Avec l'obtention du label AWS PrivateLink Ready, Axway devient membre du réseau de partenaires AWS, et peut proposer des produits s'intégrant à AWS PrivateLink, disponibles à grande échelle et parfaitement adaptés aux clients d'AWS. Les partenaires AWS Service Ready ont démontré leur capacité à concevoir des produits intégrant les services AWS et permettant aux clients d'évaluer et d'utiliser leur technologie de manière productive, à n'importe quelle échelle et avec des niveaux de complexité variables.

« En tant que partenaire technologique AWS avancé, Axway s'est efforcé d'ajouter la capacité AWS PrivateLink à ses offres, pour offrir à ses clients le meilleur service et la meilleure expérience utilisateur possible » explique Vince Padua, responsable de la technologie et de l'innovation chez Axway. « Sur l'ensemble du portefeuille d'offres Cloud d'Axway, nous garantissons un environnement sécurisé pour les données des clients, que nous protégeons tout au long de leur transit, avec une grande facilité de configuration. »

Pour accompagner l'intégration et le déploiement de ces solutions, AWS a mis en place le programme AWS Service Ready, permettant aux clients d'identifier les produits intégrés aux services AWS, et de passer moins de temps à évaluer de nouveaux outils qu'à dimensionner leur utilisation des produits intégrés aux services AWS.

Découvrez pourquoi les services Cloud d'Axway intégrant AWS PrivateLink garantissent facilité d'utilisation et sécurité.

A propos d'Axway

Axway aide ses clients à tirer parti de l'intégration hybride pour connecter leurs collaborateurs, systèmes, partenaires et écosystèmes. AMPLIFYtm, notre plateforme d'intégration hybride, aide les entreprises à accélérer leur transformation digitale, à proposer des expériences captivantes et à créer des services innovants. Elle accélère les intégrations en combinant les méthodes d'intégration classiques avec les API et l'intégration applicative, grâce à 150 connecteurs préconfigurés. Aujourd'hui, 11 000 organisations du monde entier s'appuient sur Axway pour relever les défis de l'intégration. www.axway.com/fr

