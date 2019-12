BOC Group renforce sa position de « Visionnaire » dans le Carré Magique de Gartner pour les outils d'Architecture d'Entreprise 2019





BOC Group, éditeur de logiciels leader du marché et fournisseur international de solutions et de services de gestion basés sur les technologies de l'information dans les secteurs du BPM, de l'EA et de la GRC, a annoncé aujourd'hui avoir été nommé parmi les « Visionnaires » dans le dernier Rapport du Carré Magique de Gartner pour les outils d'Architecture d'Entreprise grâce à sa suite EA ADOIT.

Christoph Moser, chef de produit ADOIT, commente: « Nous sommes fiers de consolider notre position de visionnaires de l'industrie. Nous sommes fermement convaincus que notre placement à trois reprises dans le Carré Magique souligne notre engagement à renforcer notre offre en matière d'Architecture d'Entreprise et notre détermination à poursuivre notre trajectoire pour être reconnus comme les leaders du marché. »

Moser poursuit: « Nous sommes ravis de remplir notre mission et de continuer à repousser les frontières de l'innovation et de l'expérience de l'Architecture d'Entreprise! »

Notre outil ADOIT accompagne les clients du monde entier dans la transformation numérique de leur entreprise, facilite l'alignement de leurs activités métier et informatiques, et les aide à générer de la valeur en gérant et en analysant les dépendances entre les actifs de l'entreprise.

BOC Group encourage les personnes intéressées à expérimenter le futur des outils EA grâce à notre essai gratuit de 30 jours, ou à nous contacter pour plus d'informations sur le rapport.

* Gartner "Magic Quadrant for Enterprise Architecture Tools" 22 Octobre 2019

A propos de BOC Group

BOC Group développe des produits et des services logiciels pour une gestion efficace et étendue de toutes les capacités et de tous les actifs au sein de votre organisation. La société met fortement l'accent sur l'amélioration de la gestion des processus métier et de l'Architecture d'Entreprise, ainsi que sur l'amélioration de la gouvernance et de la conformité.

ADONIS compte parmi ses clients mondiaux Airbus, Allianz, Emerson, Generali, Hilti, Rewe et Telefonica.

Nous fournissons nos produits et services grâce à plus de 230 employés répartis entre Athènes, Berlin, Madrid, Paris, Vienne, Varsovie et Winterthour, avec plus de 90 partenaires dans le monde entier.

