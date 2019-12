Schneider Electric renforce sa présence au sein de l'industrie maritime de la Colombie-Britannique par l'entremise d'un partenariat avec une entreprise locale





VANCOUVER, le 4 déc. 2019 /CNW/ - Schneider Electric, un spécialiste mondial dans la gestion de l'énergie et l'automatisation, accroît sa présence dans l'industrie maritime de la Colombie-Britannique par l'entremise d'un nouveau partenariat avec McRae Electric. L'entreprise située à Vancouver et à Victoria est un installateur, intégrateur et fournisseur maritime de systèmes d'automatisation électrique et électronique ayant plus de 35 ans d'expérience.

Par l'entremise de ce nouveau partenariat, les armateurs et chantiers navals de la Colombie-Britannique pourront tirer parti des produits techniques avancés de Schneider Electric par l'intermédiaire d'un fournisseur de service local expérimenté. Grâce à ses solutions robustes et éprouvées pour des environnements exigeants, Schneider Electric est un fournisseur important de produits et services électriques pour l'industrie maritime.

En tirant parti de l'expertise de Schneider Electric par l'intermédiaire d'un fournisseur de service local comme McRae Electric, les entreprises maritimes de la Colombie-Britannique auront accès à des mises à niveau et modernisations électriques de qualité afin de rendre leurs navires plus fiables, sécuritaires et écoénergétiques.

« Nous sommes très heureux de pouvoir étendre notre portée au sein de la vaste industrie maritime du Canada, a affirmé Gaetan Djenane, directeur de comptes chez Schneider Electric. En tant que pays ayant le plus long littoral au monde, il est considérablement utile pour les armateurs d'avoir des fournisseurs de services sur le terrain qui offrent flexibilité, réactivité et expertise. Nous sommes heureux de travailler de concert avec McRae Electric et souhaitons un long et fructueux partenariat avec eux.

« Nous sommes très heureux et fiers d'avoir été choisis en tant que fournisseur de service autorisé de Schneider Electric, a affirmé Nick Folino, président de McRae Electric. Grâce à notre expérience de plus de 35 ans sur le marché maritime et à la force et au soutien de Schneider Electric, nous serons en mesure d'offrir à nos clients des services et un soutien locaux faisant appel aux technologies de pointe développées par Schneider. Nous nous réjouissons de pouvoir faire croître l'industrie collectivement. »

Schneider Electric a aussi formé un partenariat avec une entreprise électrique du Québec pour desservir les navires dans l'est du Canada, afin de pouvoir aider les plus petites entreprises à tirer profit de la vaste gamme de produits et services maritimes offerts par Schneider Electric.

