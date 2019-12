Le Vieux-Port de Montréal lance sa programmation hiver 2019-2020 - La patinoire du Vieux-Port de retour le 7 décembre à 10h





MONTRÉAL, le 4 déc. 2019 /CNW Telbec/ - Le Vieux-Port de Montréal dévoile sa programmation hivernale 2019-2020 et annonce du même coup l'ouverture officielle de sa patinoire. Déjà très fréquenté en été, le Vieux-Port se positionne encore cette année comme une destination hivernale incontournable avec une programmation diversifiée où la musique, le sport et les feux d'artifice seront à l'honneur.

Une patinoire parmi les plus populaires au pays

Patiner au Vieux-Port est une tradition montréalaise depuis plus d'un siècle. Un nouveau chapitre de cette tradition débutera le samedi 7 décembre dès 10 h. La patinoire s'animera de jour comme de soir avec une glace de première qualité sur un site enchanteur reconnu partout au pays.

Dès le 14 décembre, les Feux sur glace présentés par Van Houtte viendront éblouir les spectateurs pour quatre soirées spectaculaires mettant en vedette l'oeuvre du légendaire compositeur John Williams (Star Wars, Indiana Jones, Harry Potter, etc.). Les populaires soirées DJ sur glace seront également de retour dès janvier avec nul autre que Poirier pour donner le coup d'envoi le 9 janvier. Les jeudis hivernaux mettront en vedette des artistes montréalais de talent qui sauront faire vibrer les patineurs malgré le froid!

Nouveauté cette année : un accompagnateur sera présent à la patinoire les dimanches du 12 janvier au 1 mars pour donner des conseils aux patineurs débutants.

Une programmation diversifiée

La programmation hivernale du Vieux-Port offre une tonne d'activités pour tous les goûts avec des spectacles, des événements sportifs et des expositions de haut niveau.

Deux nouveautés au Centre des sciences

La nouvelle exposition permanente Explore vient tout juste d'ouvrir ses portes et, avec plus de 50 interactifs à la fine pointe sur 1000 mètres carrés, il s'agit d'un véritable terrain de jeu immersif pour les futurs scientifiques. La santé de la tête aux pieds continuera de stimuler les conversations sur la santé physique et mentale jusqu'au 5 janvier. Par la suite, place à l'exposition très attendue Voyage dans l'Espace qui prendra l'affiche dès le 15 février pour faire découvrir la vie en apesanteur aux visiteurs. Sans oublier Dans la forêt de l'ours esprit 3D et Super chiens 3D à l'affiche au cinéma IMAX TELUS.

Voiles en Voiles de retour avec son parc d'aventures hivernales

Suivant le succès de l'an dernier, près de 2400 mètres cubes de neige seront soufflés sur le site pour créer un parc d'aventures hivernales ouvert du 7 décembre au 5 janvier.

Plus de 12 activités au programme dont:

Glissades sur tube;

Trottinette des neiges;

2 jeux gonflables;

2 parcours aériens

Tir à l'arc sur cible;

Quadricycle;

Cinéma en plein air

Et plus encore!

Défi canot à glace 2020

La compétition qui donne froid aux yeux sera de retour le 1er février 2020. Venez admirer les participants alors qu'ils s'attaqueront au redoutable courant Sainte-Marie du fleuve Saint-Laurent lors de cette course extrême du Circuit Québécois de Canot à Glace.

Rencontres sur glace

La patinoire du Vieux-Port propose à nouveau une soirée spéciale pour les célibataires avec Rencontres sur glace le vendredi 14 février. Une soirée sympathique et sans artifice avec un DJ-animateur qui permettra aux intéressés de briser la glace et faire de belles rencontres dans un endroit fait sur mesure pour la romance.

Karaoké sur glace

L'an dernier, les amateurs de karaoké ont pu se donner en spectacle avec le Vieux Montréal en toile de fond. Cette soirée festive sera de retour le samedi 29 février prochain avec la pétillante animatrice Chouchoune.

Faites la fête avec des artistes de renommée pour le Nouvel An et l'Igloofest

Bleu Jeans Bleu et Benard Adamus en spectacle pour le Nouvel An dans le Vieux-Port

On termine la décennie en force le 31 décembre avec Bleu Jeans Bleu, Benard Adamus Les Louanges et Heartstreets. L'arrivée de 2020 sera soulignée par un immense feu d'artifice et le plus gros party du Nouvel An à Montréal se poursuivra jusqu'aux petites heures du matin alors que le métro demeurera ouvert toute la nuit (au tarif régulier) pour permettre aux fêtards de rentrer à la maison en toute sécurité.

Igloofest : Rufus Du Sol, Nina Kravitz et Charlotte de Witte au programme

Le festival le plus froid au monde est de retour pour une 14e année avec des soirées électroniques inoubliables du 16 janvier au 8 février 2020. Les amateurs de musique électronique pourront se régaler avec une bordée de beats d'artistes de renommée internationale comme Rufus Du Sol, Nina Kravitz et Charlotte de Witte. Nouveauté 2020 : les soirées Off Igloo, dont celle du 30 janvier qui mettra en vedette le rappeur Loud.

Les incontournables du Vieux-Port de Montréal

La Grande Roue de Montréal : une vue incroyable à 60 mètres et des cabines chauffées!

: une vue incroyable à 60 mètres et des cabines chauffées! MTL Zipline : pour une bonne dose d'adrénaline hivernale!

: pour une bonne dose d'adrénaline hivernale! Bota Bota spa-sur-l'eau : pour relaxer avec une vue incroyable, de jour comme de soir

: pour relaxer avec une vue incroyable, de jour comme de soir Chez Leon : en décembre, la Scena se transforme en chaleureux chalet pour un party des Fêtes aussi délicieux qu'original

À propos du Vieux-Port de Montréal

Le Vieux-Port de Montréal offre depuis plus de 25 ans une variété d'activités participatives, culturelles et reposantes de même que scientifiques grâce au Centre des sciences de Montréal. Bordant le fleuve Saint-Laurent sur 2,5 kilomètres, le Vieux-Port de Montréal est une division de la Société immobilière du Canada et le site récréotouristique le plus fréquenté au Québec avec sept millions de visiteurs chaque année. Ses partenaires sont Coca-Cola, Eska, Natrel, Sleeman, Cogeco et TELUS.

