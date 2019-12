La Banque CIBC annonce son engagement à l'égard de l'initiative The Valuable 500





Elle devient la première banque canadienne à se joindre à l'initiative mondiale visant à intégrer les personnes handicapées au programme de leadership

TORONTO, le 3 déc. 2019 /CNW/ - La Banque CIBC a annoncé aujourd'hui sa participation à l'initiative internationale The Valuable 500, qui vise à intégrer les personnes handicapées au programme des entreprises. La Banque CIBC est la première banque canadienne à se joindre à la campagne qui vise à mettre à profit la valeur commerciale, sociale et économique des personnes vivant avec un handicap partout dans le monde.

« Nous sommes déterminés à continuer à réduire l'écart et à éliminer les obstacles pour veiller à ce que les membres de nos équipes puissent tous exceller et contribuer à aider nos clients à atteindre leurs objectifs, a déclaré Victor G. Dodig, président et chef de la direction, Banque CIBC. La compétitivité future de notre pays repose sur la mobilisation de l'ensemble de notre capital intellectuel, et le fait de permettre à plus de personnes handicapées de participer pleinement à notre économie ne constitue pas qu'un geste positif; c'est avantageux pour les entreprises et pour la croissance économique canadienne. Notre engagement à l'égard de l'initiative The Valuable 500 illustre l'importance que nous accordons à la réalisation d'un véritable changement au sein de notre entreprise et des collectivités qui nous entourent en nous ouvrant à l'inclusion et en la favorisant. »

Avec cette annonce, la Banque CIBC confirme son engagement continu à veiller à ce qu'une proportion de 8 % à 9 % des personnes qu'elle embauche chaque année soient des personnes handicapées. Cette réalisation illustre également l'importance des relations que la Banque CIBC a établies avec des organisations, notamment Specialisterne et Lime Connect, qui se spécialisent dans le jumelage entre des employeurs et des candidats talentueux vivant avec un handicap.

Selon la Banque mondiale, plus de 1,3 milliard de personnes partout dans le monde vivent avec une forme de handicap. C'est pour régler ce problème que l'initiative The Valuable 500 a été lancée lors du Forum économique mondial, qui s'est tenu à Davos en janvier 2019. L'objectif consiste à obtenir la participation de 500 sociétés nationales et multinationales du secteur privé et de les réunir pour qu'elles servent de modèles pour le changement au chapitre de cet enjeu vital. À ce jour, 170 entreprises mondiales provenant de plus de 20 pays se sont jointes à l'initiative.

« L'inclusion financière est essentielle pour veiller à ce que nous en arrivions au point où les personnes handicapées sont pleinement incluses à notre société, a souligné Caroline Casey, fondatrice, The Valuable 500. Il est formidable que la Banque CIBC se soit jointe à l'initiative The Valuable 500 et qu'elle se soit engagée à embaucher des personnes handicapées chaque année. Nous sommes fiers du fait que The Valuable 500 est un mouvement mondial et que des entreprises issues de plus de 20 pays y participent. Des entreprises de premier plan établies partout dans le monde reconnaissent la valeur de ces personnes, dont le nombre atteint 1,3 milliard. »

En outre, plus tôt ce mois-ci, la Banque CIBC a offert son soutien à #DearEverybody, un mouvement national que dirige l'hôpital Holland Bloorview pour mettre fin à la stigmatisation et combattre les préjugés entourant les handicaps, notamment en se penchant sur le manque de représentation des personnes handicapées dans les domaines de la publicité et des médias. L'engagement de la Banque CIBC procurera plus de visibilité aux 22 % de Canadiens qui s'identifient comme vivant avec un handicap en veillant à ce qu'ils soient représentés dans les décisions de répartition des rôles dans le cadre des campagnes de marketing et de publicité de la banque.

La Banque CIBC est une importante institution financière canadienne d'envergure mondiale qui compte 10 millions de clients, tant des particuliers que des entreprises, y compris des clients institutionnels et du secteur public. Par l'intermédiaire de Services bancaires personnels et PME, de Groupe Entreprises et de Gestion des avoirs, et de Marchés des capitaux, la Banque CIBC offre un éventail complet de conseils, de solutions et de services au moyen de son réseau de services bancaires numériques de premier plan, et de ses emplacements dans tout le Canada, aux États-Unis et dans le monde entier. Vous trouverez d'autres communiqués et renseignements sur la Banque CIBC au www.cibc.com/fr/about-cibc/media-centre.html.

La campagne The Valuable 500 vise à remédier à la tendance des entreprises à déclarer qu'elles sont diversifiées, alors qu'elles excluent les personnes handicapées de leur définition de la diversité. Une étude menée par EY et commandée par #valuable a révélé que les personnes handicapées sont toujours nettement absentes de la majorité des discussions menées au sein des conseils d'administration à l'échelle mondiale, la majorité (56 %) des cadres supérieurs mondiaux discutant rarement ou ne discutant jamais des personnes handicapées dans le cadre de leur programme de leadership. Aujourd'hui, plus d'un milliard de personnes partout dans le monde vivent avec une forme de handicap, soit 15 % de la population mondiale ou une personne sur sept, mais leur valeur est couramment ignorée par les entreprises. Cela équivaut à ne pas porter attention à un marché de la taille des États-Unis, du Brésil, de l'Indonésie et du Pakistan combinés. Avec leurs amis, leur famille et leurs collectivités, le milliard de personnes handicapées partout dans le monde ont également un revenu annuel disponible de huit billions de dollars par année, ce qui constitue une occasion que les entreprises ne peuvent se permettre d'ignorer. Parmi ce milliard de personnes, 80 % des handicaps ont été acquis plus tard dans la vie, et le fait que notre population mondiale est vieillissante signifie que la prévalence des handicaps est à la hausse. #valuable est un catalyseur pour une révolution de l'inclusion qui sert à mettre les personnes handicapées sur un pied d'égalité dans le programme de leadership des entreprises à l'échelle mondiale. L'initiative est dirigée par Caroline Casey, militante, entrepreneure sociale, fondatrice de Binc et aveugle inscrite. Pour effectuer une demande de participation à l'initiative The Valuable 500, veuillez consulter le site thevaluable500.com (en anglais seulement).

