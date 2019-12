SportJeunesse invite les Canadiens à offrir le sport en cadeau durant les Fêtes





WINNIPEG, Manitoba, 03 déc. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- SportJeunesseMC a lancé la huitième édition annuelle de sa campagne de financement Offrez le sport en cadeau et invite les Canadiens à faire un don en ligne à KidSport.ca/GiftofSport . Au Canada, plus de 30 % des jeunes âgés de moins de 18 ans n'ont pas les moyens de participer au sport organisé. Avec l'appui du gouvernement du Canada et d'entreprises partenaires et la générosité de donateurs à la grandeur du pays, la campagne annuelle de SportJeunesse ? qui se déroule jusqu'au 6 janvier 2020 ? vise à multiplier le nombre d'enfants qui quittent la ligne latérale pour entrer dans le jeu et faire l'expérience du sport.



« Le sport organisé offre tellement d'avantages aux enfants! Nous savons qu'il peut les aider à être en meilleure santé, mais il peut aussi les aider sur le plan des études et du développement social, entre autres », indique le président de SportJeunesse, Jamie Ferguson. « Le sport offre essentiellement aux enfants un bon départ dans la vie. À SportJeunesse, nous croyons que chaque enfant mérite cette chance. Veuillez donner à la campagne Offrez le sport en cadeau et nous aider à multiplier les bons départs! »

Depuis sa création en 1993, SportJeunesse a distribué plus de 75 M$ afin que plus de 825 000 enfants de partout au pays puissent recevoir des subventions et s'initier au sport. « SportJeunesse est le type d'organisme qui cherche à combler les écarts et à renforcer la collectivité en investissant dans les jeunes qui autrement n'auraient pas l'occasion de vivre l'expérience transformatrice du sport », affirme Jon Montgomery, athlète olympique médaillé d'or en 2010. « Ce type de contribution au paysage social du Canada aura un effet papillon sur l'ensemble du pays pour des générations à venir. Ça vaut la peine d'en faire partie! »

Chaque don compte et aidera à changer le cours des choses dans la vie d'un enfant. Un don moyen de 250 $ permet à un enfant de pratiquer un sport pendant une saison complète. C'est le genre de cadeau qui se poursuivra bien après le temps des Fêtes. « SportJeunesse change vraiment le cours des choses pour des jeunes partout au Canada qui ne pourraient pas apprendre les valeurs du sport sans l'existence de ce programme », ajoute Lorie Kane, golfeuse professionnelle de la LPGA. « Mes expériences sportives ont fait de moi la personne que je suis aujourd'hui et je me demande souvent où je serais si le sport n'existait pas! »

Contribuez à la campagne dès maintenant : offrez le sport en cadeau à KidSport.ca/GiftofSport , où les dons personnels, les dons hommage et les dons d'entreprise peuvent être dirigés vers n'importe laquelle des 177 sections communautaires de SportJeunesse. Renseignez-vous sur SportJeunesse et participez à la conversation du temps des Fêtes sur Twitter @SportJeunesse et #LeSportenCadeau, sur Facebook .com/KidSportCanada ou en ligne à KidSport.ca/GiftofSport .

À propos de SportJeunesse

SportJeunesse est un organisme national sans but lucratif qui contribue à éliminer les obstacles financiers qui empêchent les jeunes de 18 ans et moins de pratiquer un sport organisé en leur fournissant une aide financière pour payer leurs frais d'inscription ou acheter des articles de sport. Les subventions distribuées au moyen d'un processus de demande confidentiel permettent aux jeunes de participer à un sport pendant une saison.

