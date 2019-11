Festivals et événements - Saison hiver-printemps 2019-2020 - Le gouvernement du Québec soutient Noël dans le Parc





MONTRÉAL, le 29 nov. 2019 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec annonce son appui à Noël dans le Parc, un festival qui se déroule du 30 novembre au 24 décembre prochain à Montréal.

La ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Mme Chantal Rouleau, et la ministre du Tourisme, Mme Caroline Proulx, confirment une aide financière de 144 000 $ pour soutenir cet événement.

Organisé par l'Auguste Théâtre, le 26e Noël dans le Parc animera le parc Lahaie, le parc des Compagnons-de-Saint-Laurent et la place Émilie-Gamelin. De nombreuses activités gratuites sont au programme de cette grande fête dédiée à l'hiver, à l'art et à la musique.

Citations :

« Votre gouvernement est fier de soutenir Noël dans le Parc, cet événement rassembleur qui contribue à positionner Montréal comme une ville festive et attrayante pendant la saison froide. Avec ses activités qui réchauffent et rassemblent les Montréalais et les visiteurs de notre métropole, Noël dans le Parc génère des retombées positives pour la vitalité de la métropole. »

Chantal Rouleau, ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« Votre gouvernement est heureux de contribuer à la réussite de Noël dans le Parc, un événement au cours duquel les visiteurs sont invités à se mêler aux Montréalais pour célébrer la magie des Fêtes, dans un esprit de partage et de convivialité. Ces festivités font partie de ces expériences uniques qui diversifient l'offre événementielle de la métropole, tout en faisant rayonner le Québec. Le tourisme étant un moteur important de notre économie, j'invite les festivaliers qui prendront part aux réjouissances à prolonger leur séjour dans la région pour se laisser charmer par ses nombreux attraits. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme

Faits saillants :

Le Secrétariat à la région métropolitaine du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation accorde un montant de 100 000 $ provenant du Fonds d'initiative et de rayonnement de la métropole.

Dans le cadre de son programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques, le ministère du Tourisme octroie à l'Auguste Théâtre une subvention de 44 000 $.

Liens connexes :

www.quebec.ca/fierpartenaire

Ministère du Tourisme sur les médias sociaux :

https://twitter.com/tourisme_quebec/

https://www.facebook.com/TourismeQc/

https://www.linkedin.com/company/tourismequ%C3%A9bec/

https://www.youtube.com/channel/UC3ASu9yRbDiJH6pErSzeLrw

Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation :

https://www.facebook.com/AffairesMunicipalesHabitation

https://twitter.com/MAMhQC

SOURCE Cabinet de la ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

Communiqué envoyé le 29 novembre 2019 à 10:00 et diffusé par :