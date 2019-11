Le Riu Vallarta rouvre ses portes après des travaux de rénovation et de modernisation





MONTRÉAL, 28 nov. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Sunwing est ravi d'annoncer la réouverture du Riu Vallarta , suite à d'importants travaux de rénovation et de modernisation. La propriété offrira désormais un décor plus moderne et élégant ainsi que trois nouveaux restaurants et une section piscine réaménagée.



Situé sur les sables de Playa de Flamingo, à Riviera Nayarit , le Riu Vallarta abrite maintenant un nouveau hall d'entrée, doté d'un décor et d'éléments architecturaux modernes, inspirés de l'ère art déco. De plus, les 678 chambres d'hôtel qui ont été complètement réaménagées offrent désormais une ambiance à la fois moderne et tropicale. Les vacanciers y séjournant pourront passer leurs journées à relaxer au nouveau complexe aquatique, abritant maintenant cinq piscines, dont une est dotée d'un bar à l'intérieur offrant des vues spectaculaires sur la mer, en plus d'une piscine pour enfants, ornée de mini toboggans aquatiques.

Les vacanciers pourront aussi choisir parmi six restaurants proposant des repas illimités sans réservation. Parmi ceux-ci, propose trois nouveautés : un restaurant italien, une grilladerie et une maison du bifteck. Par ailleurs, le Kulinarium et le Nirvana, deux des restaurants qu'offrait déjà l'hôtel, ont été rénovés afin d'offrir un décor plus moderne. Puis, le Rafael, le troisième de la liste, est désormais doté d'une plus grande terrasse et d'une section climatisée.

Les clients ayant réservé un forfait vacances de la Collection Signature par Sunwing, le fournisseur unique des hôtels Riu Hotels & Resorts , bénéficient des avantages exclusifs de RIU®-topia, y compris des cocktails de bienvenue, des repas illimités sans réservation, des crédits sur les soins au spa et bien d'autres encore. En outre, le voyagiste offre des forfaits vacances pour Puerto Vallarta-Riviera Nayarit de dix aéroports canadiens. Il n'a donc jamais été aussi facile de Mieux Voyager au Riu Vallarta.

Tous les forfaits Sunwing comprennent les vols aller-retour exploités par Sunwing Airlines, à bord desquels les vacanciers profiteront d'un service en vol primé, comprenant un service gratuit de boissons non alcoolisées et un menu d'achats à bord proposant une sélection de collations et de repas légers, y compris l'unique viande fumée de renommée mondiale de Schwartz's Deli, une institution montréalaise, ainsi que des mets créés en collaboration avec la célèbre Chef Lynn Crawford de la chaîne de télévision Food Network Canada. Les passagers ont également droit à une franchise de bagages généreuse de 23 kg (50 lb), offerte gratuitement. Pour encore plus d'avantages, comme une franchise de bagages augmentée et un plus grand espace pour les jambes, les passagers peuvent opter pour un surclassement en Élite Plus à partir de seulement 50 $ par segment de vol.

Pour plus d'informations ou pour réserver, veuillez consulter le Sunwing.ca ou communiquer avec votre agent de voyages.

À propos de Sunwing

Sunwing, le plus grand voyagiste intégré en Amérique du Nord, offre plus de vols vers le Sud que tout autre voyagiste avec un service direct et convivial à partir de plus de 33 aéroports à travers le Canada, vers plus de 45 destinations populaires aux États-Unis, dans les Caraïbes, au Mexique et en Amérique centrale. Cela permet à Sunwing d'offrir à ses clients des aubaines exclusives dans des hôtels parmi les mieux cotés dans les destinations vacances les plus populaires, ainsi que des forfaits croisière et un service saisonnier de vols intérieurs. Sunwing est systématiquement classée no1 des compagnies aériennes de loisir par les agents de voyages et elle est la gagnante systématique du prix du Choix des consommateurs. Les clients Sunwing commenceront leur voyage en beauté avec un service en vol primé, comprenant un verre de vin mousseux gratuit* et des boissons non alcoolisées ainsi qu'un menu d'achats à bord proposant une sélection de collations et de repas légers, y compris des choix pour enfants, la viande fumée reconnue mondialement de Schwartz's Deli, une institution montréalaise, ainsi que de délicieuses options créées en collaboration avec la célèbre Chef Lynn Crawford de la chaîne de télévision Food Network Canada. Les clients de Sunwing bénéficient également des services des représentants à destination de la compagnie. Ceux-ci se feront un plaisir de partager leurs connaissances et leur expertise avec les vacanciers, en plus de les accueillir chaleureusement quand ils arrivent et de les guider pendant tout leur séjour. Sunwing soutient les communautés des régions où se déroulent ses opérations grâce à la Fondation Sunwing, une oeuvre caritative axée sur le soutien et le développement des jeunes et des projets d'aide humanitaire. Sunwing égalise les des dons que la Fondation reçoit dans le cadre du programme de petite monnaie.

*Le service à bord n'est pas offert sur tous les vols.

