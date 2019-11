INC : Une forte consommation de fruits secs pourrait empêcher le déclin cognitif chez les personnes âgées





REUS, Espagne, 28 novembre 2019 /PRNewswire/ -- Une récente étude, financée par l'INC et publiée dans Molecular Nutrition & Food Research[1], montre qu'une consommation élevée de fruits secs peut protéger les personnes âgées du déclin cognitif.

Une équipe de chercheurs a étudié sur une période de trois ans si une alimentation riche en fruits à coque pouvait prévenir le déclin cognitif lié à l'âge.

119 participants, âgés d'au moins 65 ans et souffrant de démence, ont été sélectionnés dans la cohorte InCHIANTI, étude qui inclut un échantillon représentatif des résidents âgés de Chianti en Italie. Ces derniers ont été choisis en fonction de leur consommation de fruits secs: non-consommateurs et consommateurs réguliers (?2,9 g/jour).

L'exposition aux fruits secs a été mesurée au début de l'étude à l'aide d'un questionnaire validé portant sur la fréquence alimentaire ou d'un outil analytique pour la caractérisation des composés phénoliques. De plus, le déclin cognitif a été évalué à l'aide du Mini-Mental State Examination test.

Les chercheurs ont constaté que sur 119 sujets, 38 présentaient un déclin cognitif: 28 dans le groupe des non-consommateurs de fruits secs et 10 dans celui des consommateurs. La consommation de fruits secs estimée par le marqueur diététique ou par le modèle de marqueur urinaire était dans les deux cas associée à un déclin cognitif plus bas.

« L'utilisation d'un panel de métabolites fournit des informations exactes et complémentaires sur l'exposition aux fruits secs et renforce les résultats obtenus par le biais des données diététiques », indique la professeure Andrés-Lacueva, ICREA Acadèmia de l'Université de Barcelone, responsable du groupe CIBERFES sur la fragilité et le vieillissement en bonne santé et chercheuse principale de l'étude.

Cette étude a été financée par l'INC.

À propos de l'International Nut & Dried Fruit Council

L'INC est l'organisation-cadre internationale de l'industrie des fruits secs et des fruits déshydrates. Parmi ses membres, on compte plus de 800 entreprises du secteur des fruits secs et des fruits déshydrates de plus de 80 pays. Celles-ci représentent plus de 85 % de la valeur mondiale des fruits secs et des fruits déshydrates vendus « à la ferme ». L'INC s'est donné pour mission d'encourager et de faciliter la croissance durable du marché mondial des fruits secs et des fruits déshydrates. Il s'agit de la principale organisation internationale dédiée à la santé, à la nutrition, aux statistiques, à la sécurité alimentaire ainsi qu'aux normes et règlements internationaux concernant les fruits secs et des fruits déshydrates.

