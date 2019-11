Les agents de protection de la faune mettent fin à un réseau de braconnage de poissons d'intérêt sportif en Montérégie





SALABERRY-DE-VALLEYFIELD, QC, le 27 nov. 2019 /CNW Telbec/ - Les agents de protection de la faune du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs ont mis fin ce matin aux pratiques illégales de braconnage impliquant plusieurs groupes d'individus en Montérégie, principalement dans le secteur de Salaberry-de-Valleyfield.

C'est à la suite d'une enquête qui a duré plus de dix-huit mois que les agents de protection de la faune ont pu réunir suffisamment de preuves pour déclencher l'opération de démantèlement auprès de plusieurs individus qui s'adonnaient entre autres à la pêche et à la vente illégale de différentes espèces de poissons telles que l'esturgeon, le bar rayé, la perchaude et le doré. Les principales infractions reprochées sont les suivantes :

­possession de quantités de poissons supérieures au contingent;

­capture, vente et achat illégaux de poissons.

L'opération a mobilisé une centaine d'agents de protection de la faune en provenance de différentes régions, assistés de l'escouade canine de la Protection de la faune du Québec. Six perquisitions ont été réalisées dans la région de Salaberry-de-Valleyfield. Plusieurs kilos de poisson en filet ont été saisis ainsi que des articles de pêche et des équipements servant à la préparation du poisson destiné à la vente. Une centaine d'individus seront rencontrés.

L'enquête est toujours en cours. Une mise à jour des informations sera faite par voie de communiqué.

La Protection de la faune du Québec tient à remercier la population qui lui a fourni plus d'une quarantaine de signalements. Ces signalements ont été fort utiles dans cette enquête.

Importance de la collaboration de la population

Les citoyens sont invités à poursuivre leur collaboration en signalant toute information pertinente à l'enquête découlant de cette opération d'envergure ou tout geste allant à l'encontre de notre patrimoine faunique ou de ses habitats à SOS Braconnage au 1 800 463-2191, en ligne ou au bureau de protection de la faune le plus près. L'information demeure confidentielle.

