Artmarket.com : Nos abonnements sur mesure vont booster fortement nos revenus en 2020





PARIS, 27 novembre 2019 /PRNewswire/ -- Le projet commun « Ajouter un zéro » porté par Artmarket avec Vahumana relève d'une méthode scientifique et philosophique pour changer le périmètre économique d'Artmarket.

Grâce à l'intelligence artificielle (IA), dont nous avons depuis longtemps mesuré et anticipé l'impact immense et révolutionnaire sur l'industrie du numérique, Artmarket.com va proposer très prochainement des abonnements sur mesure pour répondre à chaque besoin de ses clients et membres.

Pour thierry Ehrmann, fondateur et PDG d'Artmarket: "Le potentiel est gigantesque, et s'estime en dizaines de milliers de nouveaux clients payants. Jusqu'à présent, Artmarket.com propose en tout et pour tout 4 abonnements avec images HD de 245 à 749 euros. Début 2020, Artmarket.com sera à même de proposer des de milliers d'abonnements différents et intégralement personnalisés pour chacun(e) de ses 4,5 millions de membres entre 180 et 3600 euros par an."

En effet, grâce à l'IA et au Big Data, Artmarket.com va enfin pouvoir monétiser le véritable trésor de guerre d'Artprice depuis 20 ans, à savoir près de 5 millions de membres qui suivent régulièrement et fidèlement nos banques de données et services en mode gratuit, mais qui ne trouvaient pas jusqu'alors dans nos 4 abonnements proposés la juste réponse à leurs besoins personnels. Ce n'était pas un problème de prix pour eux mais bel et bien l'absence d'abonnements personnalisés correspondant à leurs navigations complexes et singulières.

Il faut souligner que le Marché de l'Art, par rapport à d'autres secteurs économiques, est structuré de manière très complexe: artistes, oeuvres, médium, Maisons de Ventes, pays et lieux de ventes, biographies, périodes, écoles, etc. ...

Devant cette rare complexité propre au Marché de l'Art, les fidèles membres d'Artprice by Art market qui se chiffrent à 4,5 millions et dont nous connaissons, dans le respect des lois en vigueur, parfaitement la navigation et requêtes, vont enfin se voir proposer des abonnements entre 180 et 3600 euros par an, correspondant exactement à la singularité de leurs historiques de navigation et leur sensibilité respective.

Toutes les études le confirment, l'intégration de l'IA et du Big Data dans la relation client génère immédiatement une très forte progression des ventes. Ce n'est pas pour rien que tous les GAFAs ont intégré ce dispositif d'IA (AI) pour obtenir des croissances à 3 chiffres de leurs revenus.

Cette nouvelle ressource, issue du partenariat industriel avec Vahumana, Groupe TRSb, un des principaux Leaders européens de l'Intelligence Artificielle, donne à Art Market encore une fois, ce temps d'avance qui nous permet, non seulement de conforter notre place de Leader mondial, mais de s'adapter continuellement aux évolutions technologiques et aux nouveaux modes de consommation, dont l'exigence et la singularité sont les maîtres-mots en 2020.

C'est parce que nous avons changé de dénomination sociale mais surtout grâce à l'extension de notre objet social que ce projet fondateur se concrétise, au sein de la stratégie globale Artmarket.com, acteur global du Marché de l'Art, avec l'ajout de "traitement dans les métadonnées" dans notre champ d'action.

L'exigence de nos clients et membres non abonnés d'Artprice by Art Market se traduit par leur volonté de se voir proposer désormais des services ultra personnalisés, en fonction de leurs navigations, de leurs découvertes et de leurs aspirations. Il faut donc faire du "sur mesure". Sans l'intelligence artificielle et le Big Data, il aurait fallu des centaines de salariés au service marketing d'Artmarket.com et un back-office informatique quasi ingérable pour tenter de répondre à leurs attentes.

En effet, les clients et membres non abonnés d'Artmarket.com accèdent à plus de 720 000 artistes à travers les siècles, plusieurs disciplines et à 180 millions d'oeuvres d'Art. La prouesse technologique qu'Artmarket va réussir début 2020 avec Vahumana, c'est de stocker et traiter désormais en temps réel, dans nos multiples salles Serveurs, par l'Intelligence Artificielle (IA/AI) et le Big Data des milliards de requêtes structurées (Log) par Art market entrantes annuelles, gratuites ou payantes. C'était inimaginable et inabordable financièrement il y a encore peu de temps.

Ce n'était pas qu'une question de stockage de l'information, mais aussi de vitesse de calcul et d'analyse comportementale en temps réel dans le strict respect du droit international.

Avec notre gestion de l'IA, les clients pourront avoir en temps réel accès à des requêtes auxquelles seuls nos informaticiens et économètres avaient accès, après d'innombrables opérations complexes sur nos banques de données et une attente incompatible avec la navigation sur l'Internet qui touchent plus de 4 milliards d'utilisateurs en 4G, Wi-Fi/Fibre et la 5G qui est déjà opérationnelle dans de nombreux pays dont les USA, la grande Asie et l'Europe.

L'opération d'envergure Artmarket.com / Vahumana reçoit le concours du BPI après le renouvellement de notre label étatique "entreprise innovante".

C'est donc cette méthode inédite dans le Marché de l'Art qui va nous permettre de modéliser des abonnements, produits et services payants intégralement personnalisés pour les millions de collectionneurs et professionnels du Marché de l'Art qui jusque-là ne trouvaient pas de réponses complètes et adaptées à leur démarche éclectique dans les 4 abonnements standard proposés de notre département Artprice.

Cet apport attendu de nouvelle clientèle sans ressources marketing et humaines supplémentaires va générer une forte augmentation des revenus, sachant que le chiffre d'affaires supplémentaire pour Artmarket.com sera presque entièrement du résultat net compte tenu de notre modèle déjà profitable grâce à notre gestion pertinente.

Pour Arnaud Girard, directeur des stratégies de l'agence Vahumana :

« Le changement de dénomination sociale d'Artprice.com en Artmarket.com, ainsi que la modification statutaire associée, définit les bases d'une nouvelle ambition.

Cette ambition se traduit par le passage du marché de l'information au marché de la donnée et de son exploitation, et ainsi étendre la connaissance et l'expertise de Artmarket.com au Marché de l'Art dans sa totalité.

Chaque année Artmarket.com génère de très grandes quantités de métadonnées (first et second party), les traite et les analyse. Il est maintenant nécessaire de passer dans une phase d'exploitation structurée et projective.

La collaboration avec l'agence Vahumana, experte en stratégie économique, technologique et design d'expérience, va permettre, par sa vision désilotée, de construire la démarche structurelle et l'usage opérationnelle de cette big data. »

Arnaud Girard, directeur des stratégies de l'agence Vahumana confirme : « l'opportunité de travailler avec Artmarket.com nous amène à regarder les futurs possibles du Monde de l'Art, à la fois en se basant sur la loi des grands nombres et sur la compréhension émotionnelle de ce secteur. Nous souhaitons emmener Artmarket.com dans l'univers de la smart data. Artprice.com avait créé l'objectivité, Artmarket.com va créer la prédictibilité.»

La donnée améliore ce qui « est ».

Le travail de la donnée, en particulier la first party data et l'analytics, va permettre d'analyser et de modéliser des parcours, des produits et des services répondant de manière plus fine aux besoins de nos différentes typologies d'utilisateurs.

Les collectionneurs, les professionnels de l'Art et les artistes bénéficieront ainsi de contenus et de fonctionnalités personnalisés et optimisés.

L'équipe Vahumana va travailler à l'amélioration de l'efficacité opérationnelle des systèmes existants et à venir, pour en extraire un maximum de valeur.

La donnée détermine ce qui va « devenir ».

Le bénéfice corollaire de l'exploitation de la donnée est la découverte d'opportunités imprévues et imprévisibles par les experts. Artmarket.com et Vahumana engagent une approche de sérendipité en prêtant attention aux résultats surprenants des études et en imaginant des interprétations pertinentes. La théorie des probabilités, rendue possible par le volume et la qualité de l'information confirmera la pertinence des orientations.

Artmarket.com se crée une situation d'ouverture sur de nouveaux paradigmes stratégiques.

La donnée nous entraîne vers la deeptech.

Piloté par Renaud Rochefolle, directeur technologique de Vahumana, le projet big data entraine naturellement Artmarket.com vers la construction de systèmes de machine learning puissants, une approche cognitive de l'analyse.

Les modèles d'apprentissage automatique modéliseront les relations complexes entre les facteurs de causalités et les variables de prévision.

La mise en place de la stratégie Smart Data permettra d'optimiser le traitement de l'information et de délivrer des données pertinentes et exploitables pour les clients comme pour les équipes internes.

La donnée nous ramène à la connaissance humaine.

Pour innover sur de nouvelles propositions de valeur et découvrir les pistes les plus intéressantes à explorer, il est nécessaire de combiner la connaissance issue de la donnée à une observation intime des émotions les plus subtiles et les bizarreries comportementales du client. Le dataïsme n'est pas suffisant.

« Cette approche plus émotionnelle et plus humaine nécessite de discerner les causes profondes des problèmes à résoudre et crée la passerelle vers l'innovation » rappelle Bertrand Cochet, directeur Experience Design de l'agence Vahumana.

La segmentation de la clientèle et leurs besoins ont une stabilité relative et périssable. Les perturbateurs extérieurs peuvent apparaître du jour au lendemain.

Artmarket.com réfléchit profondément au client du future et à la meilleure façon de le servir.

« Nous allons sécuriser le coeur d'activité et l'enrichir de revenus périphériques lisibles par le marché » souhaite conclure Arnaud Girard.

Pour thierry Ehrmann, Fondateur d'Artprice et PDG d'Artmarket.com : "Je suis toujours hanté par cette citation de la célèbre sociologue et historienne feu Raymonde Moulin, qui, avec Raymond Aron, a conceptualisé le Marché de l'Art. Cette citation que je situe au début des années 2000 est la suivante "Quel que soit le devenir d'Artprice, vous devez entendre thierry Ehrmann qu'Artprice a définitivement modifié l'Histoire du Marché de l'Art."

Près de 20 ans plus tard cet axiome m'a permis d'aborder la deuxième vie d'Artprice avec Artmarket.com. Nos travaux et recherches scientifiques étant clôturés, il nous fallait aborder la deuxième étape qui demande des ressources quasi illimitées en puissance de calcul et capacité de stockage.

L'état de la science en 2020 a répondu présent. C'est donc une démarche historique et scientifique avec des conséquences économiques colossales que nous mettons en place. Artmarket possède la ressource la plus recherchée au XXIe siècle, qui est la quasi intégralité des données sur le Marché de l'Art de la nuit des temps à nos jours, commentées par nos historiens et structurées par nos équipes informatiques auxquelles se joignent désormais les compétences les plus exigeantes de Vahumana. Depuis Pythagore, premier des philosophes, qui déclarait que tout est nombre, nous allons pouvoir changer de paradigme dans l'approche du Marché de l'Art, qui, faut-il le rappeler, est encore imprégné des normes glaciales de l'Académie du début du siècle dernier."

