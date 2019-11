Mindtree est reconnue par ISG pour ses Services innovants d'inforgérence et de nuage public





- La société est reconnue pour ses partenariats à très grande échelle et ses outils d'automatisation

WARREN, New Jersey et BANGALORE, Inde, 27 novembre 2019 /PRNewswire/ -- Mindtree, une société mondiale de services technologiques et de transformation numérique, s'affirme comme Étoile montante dans trois catégories dans le rapport Quadrant ISG Provider Lenstm, Nuage public - Partenaires solutions et services 2019.

Mindtree est reconnue comme une Étoile montante dans la catégorie Services d'inforgérence du nuage public dans le rapport ISG Provider Lenstm pour les États-Unis et dans la catégorie Services de transformation du nuage public dans les rapports mondial et pour les États-Unis.

Si la plupart des entreprises sont aujourd'hui présentent sur le nuage, peu d'entre elles optimisent les vastes possibilités qu'il offre. Avec 35 partenariats sectoriels de premier plan et 12 plateformes propres au nuage et spécialisées sur des activités industrielles, l'expertise globale de Mindtree sur le nuage aide les clients à accélérer la vitesse de migration, à réaliser une transformation organisationnelle du nuage et à donner la pleine mesure de leurs investissements.

« Mettre en place des plateformes et des solutions réactives et propres au nuage conformes aux objectifs particuliers de l'entreprise requiert une expérience intersectorielle et des nombreux cas d'utilisation », a déclaré Manas Chakraborty, responsable mondial des services d'entreprise chez Mindtree. « Pour assurer cet appui de bout en bout à nos clients et les aider à optimiser le potentiel de leur nuage, Mindtree a lourdement investi pour renforcer son expertise et ses capacités dans tous les domaines. Cette récompense d'ISG illustre la valeur de ces investissements et notre capacité à aider nos clients à évoluer plus vite dans le numérique et à améliorer la relation centrée sur le client. »

Voici les points forts de Mindtree cités dans le rapport d'ISG :

Approche axée sur l'automatisation ? Mindtree dispose d'un portefeuille d'outils d'automatisation pour prendre en charge l'évaluation, la migration, la gouvernance et la gestion de la charge de travail dans le nuage. MWatch, de Mindtree, assure aux clients une visibilité sur l'ensemble de leur infrastructure informatique pour évaluer les processus inefficaces et identifier les possibilités d'amélioration de la productivité et des performances.

? Mindtree dispose d'un portefeuille d'outils d'automatisation pour prendre en charge l'évaluation, la migration, la gouvernance et la gestion de la charge de travail dans le nuage. MWatch, de Mindtree, assure aux clients une visibilité sur l'ensemble de leur infrastructure informatique pour évaluer les processus inefficaces et identifier les possibilités d'amélioration de la productivité et des performances. Fortes capacités relatives à AWS et à Azure ? En tant que partenaire conseil de pointe d'AWS et partenaire stratégique de Microsoft Azure, les partenariats forts et à très grande échelle de Mindtree dans le nuage la rende unique sur le marché. Le rapport souligne la relation privilégiée de Mindtree avec Azure en tant que partenaire certifié Or, disposant de compétences Or en matière de plateforme sur le nuage, dont des spécialisations pointues comme Kubernetes.

? En tant que partenaire conseil de pointe d'AWS et partenaire stratégique de Microsoft Azure, les partenariats forts et à très grande échelle de Mindtree dans le nuage la rende unique sur le marché. Le rapport souligne la relation privilégiée de Mindtree avec Azure en tant que partenaire certifié Or, disposant de compétences Or en matière de plateforme sur le nuage, dont des spécialisations pointues comme Kubernetes. Partenariat Google Cloud ? Mindtree a renforcé son partenariat avec la plateforme Google Cloud en tant que partenaire Premium. Ce partenariat fait progresser les capacités d'automatisation de Mindtree pour migrer de façon fluide les charges de travail liées au big data et à l'analyse vers Google Cloud, sans lourde réorganisation de l'architecture.

« Mindtree affiche une belle réussite pour ce qui est d'aider les entreprises à évoluer dans le numérique », a déclaré Jan Erik Aase, le directeur et leader mondial de la recherche Provider Lens chez ISG. « Elle collabore étroitement avec AWS, Microsoft Azure et Google Cloud pour mettre en place un ensemble de solutions innovantes et de pointe, en créant des flux de travail fortement automatisés pour la migration et la gestion des environnements en nuage. »

La série de rapports Quadrant ISG Provider Lenstm offre des renseignements utiles sur les capacités des prestataires de services en se basant sur la méthodologie unique d'ISG, qui mêle des études et des analyses de marché empiriques et orientées données avec les expériences professionnelles et observations réelles de l'équipe consultative mondiale d'ISG.

Consultez le rapport complet ici : https://www.mindtree.com/about/awards-recognitions/isg-provider-lens-cloud-transformation-operation-services-xaas-quadrant-report.

