Fin de la grève au CN : le CPQ est soulagé





MONTRÉAL, le 26 nov. 2019 /CNW Telbec/ - « C'est avec un très grand soulagement que le CPQ (Conseil du patronat du Québec) apprend la fin de la grève au CN », affirme Yves-Thomas Dorval, président et chef de la direction du CPQ. « La reprise des activités normales de la compagnie ferroviaire permet de limiter les dommages pour les employeurs ainsi que pour l'ensemble de la société. »

Toutefois, le CPQ souligne qu'il est maintenant clair que le gouvernement fédéral doit revoir la législation fédérale en matière de relations de travail applicable dans les domaines névralgiques économiques et sociaux où il n'existe pas de fournisseurs alternatifs disponibles, notamment dans un contexte où un parlement ne peut siéger, comme ce fût le cas cette fois-ci. De plus, le CPQ invite les gouvernements provinciaux et fédéral à réfléchir sur de meilleurs moyens afin de sécuriser l'approvisionnement énergétique nécessaire au bon fonctionnement de notre économie et de nos institutions.

« En tant que principal représentant des employeurs du Québec, le CPQ demande à tous les paliers de gouvernement de mettre en place rapidement des mesures concrètes afin de s'assurer qu'une situation semblable ne se reproduit pas. Dans un pays aussi vaste que le Canada, le transport ferroviaire est essentiel pour assurer la stabilité économique ainsi que la fluidité commerciale et nous devons apprendre de la situation des derniers jours », conclut M. Dorval.

À propos du CPQ :

Créé en 1969, le CPQ est une confédération de près de 100 associations sectorielles et de plusieurs membres corporatifs (entreprises, institutions et autres employeurs). Il représente ainsi les intérêts de plus de 70?000 employeurs de toutes tailles issus des secteurs privé et parapublic. www.cpq.qc.ca

SOURCE Conseil du patronat du Québec

Communiqué envoyé le 26 novembre 2019 à 13:03 et diffusé par :