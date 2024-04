Olight célèbre son 17e anniversaire avec une vente de bienfaisance consacrée à la sensibilisation à l'autisme qui a recueilli 69 467,59 $





SHENZHEN, Chine, 26 avril 2024 /CNW/ - Olight , une entreprise novatrice et de premier plan de l'industrie de la lampe de poche, a recueilli 69 467,59 $ grâce à une édition spéciale de sa lampe de poche populaire EDC, le modèle i3T 2 couleur bleue étoilé, lors de la vente de bienfaisance consacrée à la sensibilisation à l'autisme tenue lors de la célébration de son 17e anniversaire.

Le produit total de la vente sera versé sans condition à des établissements de recherche sur l'autisme du monde entier afin de soutenir l'investissement dans la recherche sur l'autisme. De plus, 450 pièces de l'i3T 2 couleur bleue étoilé ont été données à l'Organization for Autism Research (OAR) pour commanditer son programme de collecte de fonds phare ACTIVE FOR AUTlSM 5K. Olight a recueilli 157 030,5 $ dans le cadre de la même vente de bienfaisance l'an dernier.

La décision d'orienter la célébration de l'anniversaire vers des causes caritatives souligne le dévouement d'Olight à encourager la positivité et à produire des effets significatifs au-delà du domaine de l'éclairage extérieur, tout en mettant l'accent sur la gratitude pour le soutien et l'impact collectif sur la recherche sur l'autisme.

« L'objectif d'Olight n'est pas seulement d'illuminer le monde avec des produits d'éclairage exceptionnels, mais aussi d'inspirer l'espoir et d'avoir un impact positif », a déclaré Mavis Xiao, directeur du marketing de l'entreprise.

Le modèle i3T 2 en version bleue étoilé est un produit spécialement conçu pour le 17e anniversaire. La couleur bleu foncé de la lampe, sertie d'étoiles, symbolise la tranquillité et l'espoir. Les accents dorés, symbolisés par Au, sont associés aux deux premières lettres du mot « autisme », tandis que le symbole « ? » représente le soutien à vie pour les personnes atteintes d'autisme.

La campagne #Owitness, annoncée lors de l'événement, vise à exprimer la gratitude de l'entreprise envers ses soutiens fidèles pour leurs années de soutien, en invitant 50 passionnés dévoués par l'entremise d'Olight.com à servir d'ambassadeurs de la marque. Ces participants à Owitness ont été invités à témoigner des engagements d'Olight pour l'année à venir.

Pour l'avenir, Olight demeure déterminée à réaliser sa mission qui consiste à innover, à inspirer et à avoir un impact positif sur les clients et les collectivités du monde entier. Avec un sens renouvelé de la mission et un engagement envers l'excellence, l'entreprise est prête à poursuivre son parcours de croissance, d'innovation et de travail caritatif dans les années à venir.

À propos d'Olight

Fondée en 2007, Olight est un chef de file mondial dans la fourniture de produits d'éclairage extérieur novateurs auxquels font confiance les amateurs de plein air du monde entier. Olight repousse les limites de la technologie d'éclairage pour répondre aux divers besoins des clients.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2397615/Olight_raised__69_467_59_US_dollars.jpg

SOURCE Olight Group Co.,Ltd

26 avril 2024 à 17:07

Communiqué envoyé leet diffusé par :