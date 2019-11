Quantstamp remporte le prix de cybersécurité en cas d'utilisation sur blockchain





SAN FRANCISCO, 26 novembre 2019 /PRNewswire/ -- Quantstamp, une société de sécurité de la blockchain soutenue par Y Combinator, a récemment remporté la première place pour les prix de cybersécurité en cas d'utilisation sur blockchain. Organisés par Disruptor Daily, les prix visent à dresser le profil de sociétés qui créent des cas d'utilisation pratiques pour l'industrie de la cybersécurité. Disruptor Daily propose des études de marché et des points de vue exclusifs des principaux leaders d'opinion sur la ligne de front de leur secteur.

« Nous avons lancé les prix de cybersécurité en cas d'utilisation sur blockchain pour récompenser les organisations qui exploitent la puissance de la blockchain pour transformer l'industrie de la cybersécurité », explique Emi Picco, éditeur en chef de Disruptor Daily. « Nous avons demandé à notre communauté de nommer et de voter pour leurs cas d'utilisation favoris et nous sommes heureux d'annoncer que Quantstamp a été sélectionné comme le gagnant ! »

L'entrée de Quantstamp a présenté le réseau de sécurité Quantstamp, un réseau au code source libre qui permet aux utilisateurs d'analyser les contrats intelligents pour dévoiler des vulnérabilités. « Avec la croissance exponentielle des contrats intelligents, la demande de vérifications a dépassé l'offre de vérificateurs qualifiés », explique Richard Ma, PDG et cofondateur de Quantstamp. « Le réseau de sécurité Quantstamp permet aux développeurs d'intégrer les contrôles de sécurité dans le cadre de leur flux de travail et de stocker les résultats directement sur la blockchain. »

Quantstamp est une société soutenue par Y Combinator qui établit la norme en matière de cybersécurité de blockchain. Avec une équipe d'experts de la sécurité qui se consacre à sécuriser les systèmes décentralisés, Quantstamp permet un futur des applications blockchain plus sûr et plus fiable grâce à la vérification de contrats intelligents et au réseau de sécurité Quantstamp. Quantstamp compte des bureaux à San Francisco, Toronto et Tokyo, et s'engage pour une innovation dans le domaine de la blockchain qui soit la meilleure de sa catégorie à l'échelle mondiale. À ce jour, Quantstamp a obtenu plus d'un milliard de dollars de valeur d'actifs numériques grâce à ses vérifications et a aidé un large éventail d'entreprises à innover en toute sécurité. Pour en savoir plus sur les travaux de Quantstamp, lisez l'interview du PDG de Quantstamp Richard Ma réalisée par Disruptor Daily.

