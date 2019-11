Sabadell Venture Capital octroie une ronde de financement à Openbravo pour accélérer sa croissance en Espagne





BARCELONA, Espagne, 26 novembre 2019 /PRNewswire/ -- Banco Sabadell, par l'intermédiaire de son véhicule d'investissement Sabadell Venture Capital, a annoncé aujourd'hui sa participation à une ronde de financement pour Openbravo, aux côtés des principaux actionnaires actuels de la société de technologie espagnole. Avec des clients internationaux tels que Decathlon, Cirque du Soleil, Nike Factory Stores Indonesia, Sharaf DG, et en Espagne: Toys "R" Us, Outlet PC, Deporvillage ou Patadon, la société propose aux chaînes de retail et de restaurants une plateforme omnicanale dans le cloud, leur permettant d'accélérer l'intégration de tous les canaux de vente et de donner un nouveau rôle aux magasins physiques, celui d'offrir des expériences client plus fluides et personnalisées.

Avec plus de 10 ans sur le marché, Openbravo a réussi à passer de son statut de fournisseur de référence d'une solution ERP pour différents secteurs à celui de fournisseur spécialisé d'une plateforme omnicanale pour le retail et les restaurants. Cette stratégie avait déjà permis à l'entreprise d'augmenter de 70% ses ventes d'abonnements mondiaux en 2018. Un peu plus d'un an après l'ouverture de son bureau à Lille (France) en 2018, Openbravo est devenu une référence sur le marché français des solutions logicielles pour le retail, avec une dizaine de nouveaux clients dont le Groupe Rand ou Zôdio (appartenant au groupe Adeo).

Ce financement permettra de consolider le positionnement sur le marché espagnol et de transférer les succès obtenus en France sur le marché national, avec lequel élargir sa clientèle.

Avec cet objectif, Openbravo a annoncé l'ouverture des nouveaux bureaux à Barcelone et le renforcement de l'équipe de direction avec l'arrivée de José Ignacio Alarcón en tant que nouveau Directeur des Ventes Iberia, fort de plus de 20 ans d'expérience dans la commercialisation de solutions de gestion, de la chaîne logistique de grandes entreprises telles que JDA Software ou i2 Technologies pour des secteurs tels que la vente retail ou la distribution sur les marchés nationaux et internationaux.

C'est un autre exemple de l'engagement de Banco Sabadell en matière d'innovation: «Nous sommes impressionnés par la stratégie d'Openbravo et sa transformation rapide pour offrir au marché actuel une plateforme omnicanale unique en termes de fonctionnalité, de technologie et de facilité d'adoption. Si une chaîne de retail ou de restaurants cherche à accélérer sa stratégie omnicanale, Openbravo devrait sans aucun doute être une alternative à envisager ", a déclaré Raúl Rodriguez Sabater, directeur général de Sabadell Venture Capital. En outre, il a ajouté que "son modèle commercial, avec les revenus récurrents de clients importants et l'objectif de consolider un marché où ils sont rentables, le rendait apte au financement avec de la dette d'investissement, en minimisant la dilution des actionnaries".

Marco de Vries, Directeur Général d'Openbravo, a quant à lui déclaré: «La confiance d'une entité telle que Banco Sabadell est une nouvelle confirmation du succès de notre engagement dans le secteur de la vente retail, en particulier en Espagne, dans le sens décisif de notre objectif de devenir une référence du marché national, comme nous l'avons déjà réalisé en France et que nous aspirons à atteindre sur d'autres marchés internationaux ».

Á propos d'Openbravo

Openbravo est un éditeur mondial d'une plateforme mobile et cloud omnicanale pour les chaînes de magasins et les restaurants. Avec une fonctionnalité complète et développée sur la plateforme la plus flexible du marché, Openbravo permet à ses clients d'accélérer leur exécution et leur innovation omnicanale.

Openbravo a maintenant des clients dans plus de 60 pays et compte plus de 18 000 utilisateurs de back-office et 30 000 points de vente utilisant ses solutions. Openbravo a des bureaux en France, à Dubaï, en Inde, au Mexique et en Espagne.

Pour en savoir plus, visitez www.openbravo.com/fr .

À propos de Banco Sabadell et de l'innovation

Banco Sabadell, dans sa stratégie globale de soutien aux startups, couvre les domaines du financement, de l'investissement en capital et de l'innovation dans différentes directions de la banque. En 2013, la direction BStartup a été créée, avec des bureaux spécialisés dans toute l'Espagne, pour accéder aux services bancaires et aux financements spécialisés, ainsi qu'au véhicule d'investissement BStartup10, pour les jeunes entreprises en démarrage. En 2015, Sabadell Venture Capital a été créé pour des investissements en capital et en capital-risque allant jusqu'à 2 millions d'euros dans des entreprises technologiques et numériques.

