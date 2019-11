Interactive Brokers propose des opérations sur fractions d'actions





Interactive Brokers Group, Inc. (Nasdaq:IBKR) a annoncé aujourd'hui qu'elle offre aux investisseurs la possibilité d'acheter et de vendre des fractions d'actions de presque toutes les actions américaines. Les fractions d'actions sont des unités d'actions qui représentent moins qu'une action entière.

" Les fractions d'actions peuvent être avantageuses pour de nombreux investisseurs et offrir une certaine souplesse, " a déclaré Milan Galik, PDG d'Interactive Brokers. " Par exemple, disons que vous aimeriez acheter pour seulement 500 $ d'actions d'une valeur élevée, ou que vous cherchez à diversifier votre portefeuille parmi d'autres placements. C'est maintenant possible avec l'échange fractionnaire d'actions. "

En plus de la possibilité des fractions d'actions, Interactive Brokers a récemment créé des ordres d'achat d'actions au comptant, qui permettent aux clients de passer des ordres d'un montant précis en dollars au lieu de spécifier le nombre d'actions. Pour un compte de négociation de fractions, si le montant en dollars ne correspond pas exactement à un nombre entier d'actions, des fractions d'actions seront automatiquement achetées ou vendues.

" Grâce aux fractions d'actions et à la possibilité de saisir des ordres en dollars, vous pouvez facilement acheter 100 $ ou 10 000 $ d'actions, sans avoir à sortir une calculatrice, " explique M. Galik.

Les fractions d'actions peuvent également aider les investisseurs à maximiser leur rendement en leur permettant de mettre rapidement à profit de petits soldes de trésorerie plutôt que de détenir des liquidités et d'obtenir des rendements potentiellement inférieurs. Combinées au plan de tarification sans commission d'Interactive Brokers, les fractions d'actions constituent un moyen plus abordable d'investir plus souvent. Les investisseurs peuvent acheter des actions avec moins d'argent plutôt que d'attendre d'en avoir assez pour acheter des actions entières et investir plus d'argent dans des placements plutôt que dans des commissions. Au cours des prochaines semaines, les conseillers financiers pourront également utiliser des fractions d'actions pour répartir les opérations entre plusieurs clients.

" Interactive Brokers sert plus de 673 000 clients dans 195 pays à travers le monde et nous voulons rendre l'investissement accessible à tous, " a déclaré M. Galik. " Nous pensons que le fait d'ajouter la possibilité d'acheter des parts d'actions contribue à la réalisation de cet objectif. "

Une fois activée, vous pouvez négocier des fractions d'actions à partir de l'une de nos plateformes IBKR Mobile, Portail Client ou beta desktop TWS.

Pour plus d'information, visitez : ibkr.com/fractions

À propos d'Interactive Brokers Group, Inc. :

Les filiales d'Interactive Brokers Group proposent des services en continu et automatisés d'exécution de transactions et de garde de titres, de marchandises et de changes sur plus de 125 marchés dans plusieurs pays et devises, à partir d'un seul compte d'investissement intégré IBKR pour ses clients du monde entier. Nos services sont destinés aux investisseurs particuliers, aux fonds spéculatifs, aux groupes de négociation pour compte propre, aux conseillers financiers et aux remisiers. Quatre décennies passées à nous concentrer sur la technologie et l'automatisation nous ont permis de doter nos clients d'une plateforme sophistiquée et unique en son genre pour la gestion de portefeuilles d'investissement, qui propose par ailleurs les frais les plus bas du marché d'après le classement des meilleurs courtiers en ligne établi par l'hebdomadaire Barron's, le 25 février 2019. Nous nous efforçons d'offrir à nos clients des outils de gestion de portefeuille et de risque, des infrastructures de recherche et des produits de placement ainsi que des transactions et des prix d'exécution avantageux, le tout à des frais réduits ou sans frais, pour leur permettre de se positionner favorablement pour générer des retours sur investissements supérieurs.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 25 novembre 2019 à 11:40 et diffusé par :