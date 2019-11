Daisy désignée «Entreprise IA de l'année» par les Canadian FinTech & AI Awards





La société Daisy Intelligence a été désignée «Entreprise IA de l'année» dans le cadre de la cérémonie de remise des Prix décernés par la prestigieuse organisation Canadian FinTech & AI Awards. Daisy offre aux secteurs des assurances et du commerce de détail des solutions fondées sur l'IA qui améliorent de manière spectaculaire les résultats commerciaux.

«Le Canada étant considéré comme l'un des chefs de file mondiaux en matière d'intelligence artificielle, ce Prix représente une réalisation majeure pour Daisy, a déclaré Gary Saarenvirta, fondateur et PDG de Daisy. Cela prouve que notre technologie unique fait l'objet d'une reconnaissance croissante; et c'est aussi un pas en avant vers notre volonté de devenir la société d'IA la plus importante et la plus respectée au monde.»

Les Canadian FinTech & AI Awards distinguent et récompensent l'innovation canadienne dans la technologie financière et l'intelligence artificielle. Les Prix ont été remis lors du 5e gala annuel des Canadian FinTech & AI Awards qui était accueilli par le Digital Finance Institute, un groupe de réflexion qui cherche à établir des liens entre la FinTech, l'innovation financière, l'IA, la réglementation financière et l'inclusion financière.

«Daisy s'est imposée comme l'une des rares entreprises à appliquer avec succès la technologie de l'intelligence artificielle pour aider les compagnies d'assurance et le secteur de la distribution à générer des ventes et des bénéfices plus élevés, à améliorer leur efficacité et à se constituer un avantage concurrentiel, a déclaré M. Saarenvirta. Daisy, c'est l'IA bien utilisée et à bon escient. Notre mission consiste à permettre aux gens de se concentrer sur ce qu'ils font le mieux dans leur travail en utilisant l'intelligence artificielle pour laisser les machines faire ce qu'elles font très bien.»

2019 a été une année décisive pour Daisy. L'entreprise a été distinguée par Deloitte Canada en tant que «Company-to-Watch» (entreprise à surveiller) dans le cadre de son programme Fast 50. Le Report on Business du quotidien Globe & Mail a classé Daisy au 39e rang des entreprises canadiennes à la croissance la plus rapide; en outre Daisy a bouclé un financement de série A de 10 millions de dollars avec Framework Venture Partners et Sonae IM.

À propos de Daisy Intelligence

Daisy est une plate-forme basée sur l'IA destinée au secteur de la distribution et aux compagnies d'assurance. Daisy associe l'apprentissage par renforcement (une branche de l'intelligence artificielle) et ses systèmes en instance de brevet Theory of Retailtm et Theory of Risktm pour proposer des solutions véritablement uniques sur le marché et à l'avant-garde de la gestion des catégories et de la révolution de la gestion du risque.

Conçue par une équipe d'une cinquantaine d'informaticiens, mathématiciens et experts des deux secteurs, tous hautement qualifiés, la plate-forme de Daisy analyse 100% des transactions d'une organisation et exécute quotidiennement des milliards de simulations pour générer des décisions optimales de planification des marchandises et de gestion des risques pour ses clients. Pour plus d'informations, visiter le site: daisyintelligence.com.

