GridSmartr nommé vainqueur de l'Automobility LA Hackathon 2019





Les mécanismes incitatifs de stabilisation du réseau et d'économies d'argent se combinent pour créer un concept gagnant

Le hackathon s'est focalisé sur les solutions intelligentes visant à cartographier, modéliser et maximiser l'expérience à bord des VE

Une cagnotte de 20 000 $ a été distribuée

LOS ANGELES, 20 novembre 2019 /PRNewswire/ -- L'AutoMobility LATM du LA Auto Show a annoncé aujourd'hui le vainqueur de son hackathon annuel emblématique, présenté par Amazon Web Services (AWS) et HERE Technologies, et co-sponsorisé par SiriusXM Connected Vehicle Services Inc. (filiale de SiriusXM Holdings Inc.).

L'équipe gagnante, GridSmartr, a été sélectionnée à l'issue de deux journées de compétition intenses, obtenant le grand prix de 10 000 $ après avoir impressionné le jury grâce à une solution innovante destinée à deux facteurs d'adoption essentiels en matière de VE, à savoir la stabilité des infrastructures et les incitations à l'adoption des consommateurs. L'outil GridSmartr permet d'obtenir une durée optimale de chargement des véhicules électriques, et incite les consommateurs en leur faisant gagner des points s'ils permettent à leur véhicule de puiser moins d'énergie quand le réseau est surchargé.

Les vainqueurs ont été annoncés et récompensés à l'occasion de l'AutoMobility LA, le mardi 19 novembre, dans le cadre des quatre journées bien remplies du salon dédiées au commerce et à la programmation presse, et incluant une série de finalistes et de vainqueurs de catégorie.

« Les compétitions telles que le hackathon sont vitales non seulement pour l'AutoMobility LA, mais également pour le futur des secteurs automobile et technologique », a déclaré Terri Toennies, présidente du LA Auto Show et de l'AutoMobility LA. « L'AutoMobility LA attire des talents de haut niveau tout en suscitant la passion, et c'est un honneur de fournir une plateforme qui donne naissance à des solutions innovantes destinées aux défis de mobilité auxquels notre industrie est confrontée. Félicitations à GridSmartr et à tous les participants de notre hackathon pour leurs accomplissements cette année. »

Pendant deux jours, les participants du hackathon ont été mis au défi de concevoir des logiciels et des architectures d'application visant à soutenir une infrastructure de charge électrique destinée aux véhicules électriques ainsi qu'aux camions électriques de transport longue distance, au cours de leur trajet d'une distance de 2 100 kilomètres sur l'autoroute 5 reliant le Mexique au Canada. En utilisant les données de la ville de Los Angeles, la Connected Vehicle Reference Architecture (CVRA 2.0) d'AWS, ainsi que les données de HERE Location Services et de SiriusXM Connected Vehicle Services, les participants ont été mis au défi de créer des solutions visant à soutenir quatre domaines clés :

Planification d'un trajet à chargement intelligent, avec paiements intégrés

Performance de la batterie, analyse et calcul de l'autonomie en fonction du contexte de localisation et du style de conduite

Amélioration de l'expérience à bord (ex. : technologies vocales embarquées, telles qu'Alexa Auto)

Utilisation des données du véhicule et de la localisation HERE, ainsi que des données de conduite, de localisation et d'accident de SiriusXM Connected Vehicle Services, pour créer des modèles maximisant l'utilisation et la sécurité du véhicule

L'équipe ReRoute remporte la deuxième place et un prix de 5 000 $

L'objectif du produit de ReRoute consiste à réduire la pollution atmosphérique ainsi qu'à encourager l'utilisation de véhicules électriques grâce à un système d'itinéraire éco-responsable. L'outil incite les conducteurs à prendre des routes éco-responsables, et les récompense en leur décernant des jetons qui peuvent être échangés de manière appropriée, comme par exemple en proposant la réservation d'une station de charge pour VE.

Les vainqueurs de catégorie ont impressionné le jury

Vainqueur de la catégorie « Impact »

L'équipe Wheels a suggéré d'utiliser les données historiques pour prédire les inefficiences en termes d'utilisation de la batterie, en créant une application d'itinéraires intelligents pour les conducteurs de véhicules électriques et de camions de transport longue distance. Les conducteurs peuvent emprunter l'itinéraire de conduite optimal en utilisant un appareil Alexa, en prenant en compte le freinage d'urgence, l'efficience énergétique à l'accélération, les données d'accident, ainsi que le comportement du conducteur.

Vainqueur de la catégorie « Innovation »

L'équipe King of the Road a créé une application qui note les routes en termes d'efficience pour les véhicules électriques sur la base de données historiques. Ils ont créé un produit qui transforme en jeu l'expérience de conduite, et dans le cadre duquel les conducteurs sont incités à obtenir la meilleure note pour influencer positivement leur comportement de conduite.

Vainqueur de la catégorie « Exécution technique »

L'équipe Atom a créé une application utilisant Alexa dans le véhicule, avec pour objectif de réduire l'inquiétude des conducteurs de VE lorsqu'il s'agit de trouver une station de charge. Les itinéraires peuvent être obtenus via Alexa, et calculeront la distance par rapport à l'autonomie du VE.

La compétition de l'AutoMobility LA Hackathon de cette année a été évaluée par un jury prestigieux comprenant les personnes suivantes :

John Jasper , vice-président principal des services pour véhicules connectés chez SiriusXM

, vice-président principal des services pour véhicules connectés chez SiriusXM Jay Kim , directeur général adjoint du Département des transports de Los Angeles

, directeur général adjoint du Département des transports de Nils Kunces , gestionnaire de compte principal des ventes automobiles chez HERE Technologies

, gestionnaire de compte principal des ventes automobiles chez HERE Technologies Dean Phillips , directeur technique mondial pour l'automobile et la fabrication chez AWS

, directeur technique mondial pour l'automobile et la fabrication chez AWS Chris Wenneman , directeur d'Alexa Auto chez Amazon

Pour en savoir plus sur l'AutoMobility LA et le LA Auto Show, rendez-vous sur : AutoMobilityLA.com ou LAAutoShow.com.

À propos du Los Angeles Auto Show et de l'AutoMobility LA

Créé en 1907, le Los Angeles Auto Show (LA Auto Show®) est le premier grand salon nord-américain de l'automobile de la saison chaque année. En 2016, l'événement du salon Press & Trade Days a fusionné avec l'événement Connected Car Expo (CCE) pour devenir l'AutoMobility LAtm, premier salon de l'industrie à faire converger les secteurs des technologies et de l'automobile afin de lancer de nouveaux produits et de nouvelles technologies, ainsi que de discuter des problématiques les plus pressantes relatives à l'avenir des transports et de la mobilité. L'AutoMobility LA 2019 aura lieu au Los Angeles Convention Center du 18 au 21 novembre, étant prévu que s'entremêlent plusieurs lancements de véhicules par les constructeurs. Le LA Auto Show 2019 sera ouvert au public du 22 novembre au 1er décembre.

