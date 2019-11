Naissance du deuxième bébé à l'aide de la méthode de transfert de fuseau maternel, dans le cadre de l'étude clinique menée par l'équipe scientifique de l'Institute of Life et d'Embryotools





ATHÈNES, Grèce, 18 novembre 2019 /PRNewswire/ -- Un deuxième bébé est né grâce à la méthode médicale de transfert de fuseau maternel, dans le cadre de la recherche clinique menée par l'équipe scientifique de l'« Institute of Life » et d'« Embryotools » en Grèce. Dans le cadre de cette recherche clinique, le transfert de fuseau maternel est étudié comme un moyen de traiter les problèmes d'infertilité découlant d'un dysfonctionnement cytoplasmique des ovocytes et d'éviter la transmission des maladies mitochondriales héréditaires graves.

Le bébé est né le 11 novembre 2019 à 7 h du matin, d'une mère grecque ayant traversé dix FIV infructueuses. La mère et le nourrisson se portent très bien.

L'obstétricien-chirurgien-gynécologue traitant, le Dr Ioannis P. Vasilopoulos, a déclaré ce qui suit : « Je suis très heureux qu'ait été mis au monde aujourd'hui le deuxième bébé grâce à la méthode de transfert de fuseau maternel, dans le cadre de la recherche clinique menée par l'équipe scientifique de l'Institute of Life et d'Embryotools. Une femme grecque ayant fait de nombreuses tentatives de FIV qui ont toutes échoué a pu devenir mère avec son propre matériel génétique ! »

Le Dr Nuno Costa-Borges, collaborateur scientifique de l'Institute of Life et cofondateur d'Embryotools, a souligné : « L'équipe scientifique poursuit ses recherches cliniques à l'Institute of Life ? laboratoire IASO, dont nous pensons qu'elles seront bientôt terminées ».

Le lecteur se souviendra peut-être de la naissance du premier bébé grâce à la méthode de transfert de fuseau maternel, dans le cadre de cette recherche clinique spécifique, début avril 2019. Ce bébé a été mis au monde en Grèce, par l'équipe scientifique de l'Institute of Life et d'Embryotools. Il a désormais sept mois et est en excellente santé.

À propos de la méthode de transfert de fuseau maternel

La méthode de transfert de fuseau maternel implique le remplacement des mitochondries dans les ovocytes humains, ce qui préserve entièrement le matériel génétique de la femme souhaitant se reproduire. Ainsi, dans le cadre de la recherche clinique menée par l'Institute of Life et Embryotools, l'équipe scientifique étudie la possibilité de surmonter les difficultés des femmes souffrant de problèmes de fertilité et ayant connu de nombreux échecs de FIV en raison de dysfonctionnements cytoplasmiques de leurs ovocytes. Elle étudie aussi la mise en oeuvre de la méthode pour éviter la transmission des maladies mitochondriales graves.

Remarque importante :

Les naissances d'enfants par la méthode de transfert de fuseau maternel s'effectuent dans le cadre d'un protocole de recherche en cours sur la recherche clinique menant à la grossesse. Cette recherche est menée conformément aux dispositions de la loi grecque 3305/2005. Selon les données scientifiques actuelles, la méthode de transfert de fuseau maternel n'est pas un traitement avéré de l'infertilité, ni une méthode reconnue de procréation médicalement assistée.

Pour en savoir plus : https://www.iolife.eu/

