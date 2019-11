La marque indépendante de montres mécaniques Chronoswiss lance la Regulator Classic Carbon Racer, une nouvelle montre inspirée des sports automobiles





LUCERNE, Suisse, 18 novembre 2019 /PRNewswire/ -- Adrénaline, voitures de course, Formule 1... un simple coup d'oeil à la nouvelle Regulator Classic Carbon Racer vous propulse immédiatement dans l'univers du sport automobile. Avec un design rappelant un poste de conduite, cette montre impressionne sans nul doute.

L'acier inoxydable, le maillage carbone de haute technologie et le look inspiré d'un compteur de vitesse sont tous trois synonymes de « vitesse ». Le nouveau modèle arbore les couleurs généralement associées aux courses automobiles : le rouge, le blanc et le noir. Le design de ce garde-temps, avec son aiguille rouge, fait penser à un compteur de vitesse. Les aiguilles des heures et des minutes, d'une forme triangulaire singulière, sont parfaitement lisibles dans le noir grâce à des incrustations Super-LumiNova extrêmement lumineuses. Le motif guilloché du cadran est également peu conventionnel. Sur ce garde-temps, ce savoir-faire royal séculaire est en effet allié à du carbone ultra-mince issu de la catégorie reine des sports automobiles.

Comme souvent chez Chronoswiss, le fond du boîtier est un verre saphir (une réalisation avant-gardiste de la marque datant des années 80) à travers lequel on voit battre le coeur de la montre, son mouvement, ce qui n'est pas sans rappeler les voitures de course qui exhibent fièrement leurs moteurs sous verre. La complexité de la mécanique peut également être admirée grâce au cadran squelette des secondes s'inspirant du design ajouré des jantes de voitures de course.

Le calibre automatique C.295 à réserve de marche de plus de 40 heures, dont le régulateur a fait l'objet d'une modification en interne chez Chronoswiss, fait office de moteur haute performance. Son boîtier robuste et son étanchéité jusqu'à 10 bars (100 m) font de la Regulator Classic Carbon Racer la montre idéale pour toutes les occasions.

Les liens entre la mécanique moderne de Chronoswiss et les sports automobiles ne datent pas d'hier. Cette entreprise familiale a en effet déjà prouvé qu'elle avait de l'essence dans le sang grâce à des partenariats avec les marques Alfa et Audi dans le cadre desquels elle a, à maintes reprises, créé des garde-temps exceptionnels en édition limitée.

Pour plus d'informations et des images en haute résolution, veuillez consulter le site : http://api-assetengine.oew.de/Assets/oeworder.dat?d=2YqiBVl1mEqOc6sGAMecew2

Chronoswiss a été fondée en 1983, en pleine crise du quartz, alors que seuls les visionnaires continuaient de croire en la montre mécanique. La marque s'est distinguée par son esprit d'entreprise, ses inventions originales telles que le fond en verre saphir, son design unique et la production en série avant-gardiste d'une complication-régulateur sous la forme d'une montre-bracelet. Basée à Lucerne, en Suisse, Chronoswiss ne produit que quelques milliers de montres mécaniques par an, conformément aux normes de qualité du label Swiss Made.

