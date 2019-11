Le prix Energy Globe, le prix de l'environnement le plus prestigieux au monde, a été attribué aux meilleures solutions destinées à lutter contre le changement climatique





La déclaration internationale sur l'économie circulaire a également été signée lors de la cérémonie de remise des prix du 20e Energy Globe World Award à Espoo (Finlande)

ESPOO, Finlande, 15 novembre 2019 /PRNewswire / - Le 20e prix Energy Globe World Award a été un moment fort dans l'histoire du plus grand prix au monde dédié à l'environnement, avec la proposition de plus de 2 000 projets environnementaux novateurs menés dans 187 pays à l'occasion de son année d'anniversaire. Des invités tels que Maneka Gandhi, ancienne ministre indienne de l'Environnement, Tareq Emtairah directeur de l'énergie de l'ONUDI, Anders Wijkman, président honoraire du club de Rome, Christoph Leitl, président de la Global Chamber Platform, Jennette Arnold, présidente de l'Assemblée de Londres, et de nombreux autres se sont rendus à Espoo afin de remettre les prix aux candidats du monde entier dans cinq catégories : Terre, Feu, Eau, Air, Jeunesse et dans la catégorie spéciale « Énergie pour tous ». Wolfgang Neumann, fondateur d'Energy Globe, a été ravi de cette réponse positive : « Tout le monde a été submergé par les solutions proposées à nos problèmes environnementaux. »

Un pas particulièrement important pour l'avenir de l'humanité a été la signature d'une déclaration d'intention sur la promotion et la mise en oeuvre de l'économie circulaire en tant que fondement d'une coopération durable et fructueuse entre les entreprises, les consommateurs et la politique. Elle a été signée par la Global Chamber Platform, le Club de Rome, l'ONUDI et Energy Globe. En conséquence, un plan directeur va maintenant être élaboré pour mettre en oeuvre avec succès l'économie circulaire par le biais d'une collaboration entre la politique, les entreprises et les consommateurs du monde entier afin de créer un environnement sain et durable. Christoph Leitl, initiateur de cette déclaration d'intention et président de la Global Chamber Platform, est confiant : « Nous avons réussi à réduire le trou dans la couche d'ozone grâce à une action durable, et nous réussirons à faire de même avec le changement climatique ».

Le livestream était également très apprécié. Il a retransmis l'ensemble de l'événement de manière durable dans le monde entier et a été regardé avec enthousiasme par des milliers de personnes. Cela a également été démontré par le nombre de questions envoyées au salon de discussion Energy Globe, qui avait du mal à faire face à l'assaut.

Le vainqueur de la catégorie Eau est un projet marocain qui permet de récolter de l'eau potable à partir des nuages. Dans la catégorie Terre, le lauréat est un projet de recyclage en Colombie et dans la catégorie Feu, le prix a été attribué à un projet à Londres, dans lequel les transports urbains sont remplacés par des bus électriques. Il y a eu deux gagnants dans la catégorie Air : venant d'Autriche, un système de peinture automatisé pour navires qui minimise considérablement la consommation d'énergie et, ainsi les émissions, et le projet Espoo pour une ville sans émissions. Le jury a attribué la première place dans la catégorie Jeunesse à un nouvel outil de communication pour les ONG, et dans la catégorie spéciale « Énergie pour tous », un projet indonésien d'alimentation d'énergie pour les écoles, les hôpitaux et les maisons s'est imposé pour la première fois parmi beaucoup d'autres excellentes initiatives. Davantage d'informations sur tous les nominés et les lauréats sont disponibles à l'adresse www.energyglobe.info.

