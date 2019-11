LeddarTech lauréate d'un CES Innovation Awards 2020 pour le Leddar Pixell, la solution de cocon de détection LiDAR récemment lancée sur le marché des véhicules autonomes





QUÉBEC, 13 nov. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- LeddarTech®, un chef de file des technologies LiDAR proposant la plateforme LiDAR pour l'automobile et la mobilité la plus polyvalente et évolutive sur le marché, continue de rayonner avec l'annonce récente d'un prix aux prestigieux CES Innovation Awards 2020 dans la catégorie Intelligence automobile et transport. Le CES Innovation Awards est un concours annuel reconnu à l'échelle internationale qui récompense la conception et l'ingénierie exceptionnelles de produits technologiques destinés aux consommateurs. Se livrant à une féroce concurrence avec certaines des meilleures entreprises de l'industrie, LeddarTech s'est démarqué avec sa technologie de pointe et s'affirme comme le leader du marché des solutions LiDAR solid-state.



« Le Leddar MC Pixell est un produit qui illustre l'engagement de l'équipe de LeddarTech à satisfaire la demande du marché pour un LiDAR solid-state hautement fiable répondant aux exigences de ses applications de mobilité. Nous croyons que la sécurité est primordiale dans le développement de la conduite autonome et que la disponibilité de solutions LiDAR robustes comme le Leddar Pixell améliore la gamme de capteurs des véhicules, nous rapprochant ainsi d'une ère où les véhicules autonomes, grands et petits, seront omniprésents sur nos routes », a déclaré Michael Poulin, vice-président des produits chez LeddarTech.

Principaux avantages du Leddar Pixell :

Détection fiable des objets et des usagers vulnérables de la route (UVR)

Large champ de vue horizontal de 180°

Aucune zone morte dans l'illumination du champ de vue

Durabilité exceptionnelle

Conception solid-state de type flash 3D, sans pièce mobile

Boîtier IP67 avec fenêtres résistantes aux impacts et connecteurs de qualité automobile

Regardez la Vidéo du Leddar Pixell

Le Leddar Pixell intègre la technologie brevetée de pointe de LeddarTech du LeddarEngine MC LCA2 , qui consiste en un système sur puce LeddarCoreMC hautement intégré et un logiciel de traitement du signal numérique LeddarSPMC. LeddarTech offre également le LeddarEngine aux concepteurs LiDAR automobiles et autres fabricants LiDAR, améliorant ainsi la disponibilité des solutions LiDAR personnalisées de grande qualité pour un large éventail d'applications et de marchés LiDAR en croissance.

Depuis sa sortie en septembre 2019, le Leddar Pixell a été présenté lors de plusieurs événements commerciaux en Europe, en Amérique du Nord et en Asie. Au fil des prochains mois, LeddarTech fera la démonstration du Leddar Pixell à l'événement Tech.AD Detroit, les 21 et 22 novembre, au CES à Las Vegas, du 7 au 10 janvier et à l'édition 2020 de l'Automotive World à Tokyo, au Japon, du 15 au 17 janvier, ainsi que dans d'autres endroits en 2020.

Le Leddar Pixell offre une détection hautement fiable des piétons, des cyclistes et des autres obstacles à proximité du véhicule et est optimisé pour les plateformes de perception conçues pour assurer la sécurité et la protection des usagers vulnérables de la route (UVR). Le Leddar Pixell a déjà été adopté par des fournisseurs reconnus de véhicules autonomes en Amérique du Nord, en Europe et en Asie.

À propos de LeddarTech®

LeddarTech est le chef de file derrière la plateforme de développement LiDAR pour l'automobile la plus polyvalente et évolutive sur le marché. Cette plateforme unique est basée sur le LeddarEngine, qui comprend un ensemble de circuits intégrés de classe automobile conforme aux normes de sécurité fonctionnelle opérant en tandem avec le logiciel de traitement de signal LeddarSP. L'entreprise est à la source de nombreuses innovations dans le domaine des applications de télédétection de pointe conçues pour l'industrie de la mobilité. Elle compte plus de 70 technologies brevetées (brevets accordés ou en instance) qui améliorent les systèmes ADAS et les capacités de conduite autonome.



LeddarTech sert également le marché de la mobilité avec des modules LiDAR solid-state haute performance pour les navettes autonomes, les camions, les autobus, les véhicules de livraison et les robotaxis. Ces capteurs sont conçus pour soutenir le marché de la mobilité et démontrer les capacités de la plateforme pour l'automobile et la mobilité de LeddarTech en tant que base de développement pour d'autres fournisseurs de solutions LiDAR.

Pour de plus amples renseignements, consultez le site www.LeddarTech.com ainsi que LinkedIn , Twitter , Facebook et YouTube .



Personne-ressource :

Daniel Aitken, vice-président, Marketing et communications corporatives, LeddarTech

Tél. : +1 418 653-9000 poste 232 Daniel.Aitken@Leddartech.com



Leddar, LeddarTech, LeddarEngine, LeddarSP, LeddarCore ainsi que les logos LeddarTech sont des marques de commerce ou des marques déposées de LeddarTech Inc. Tous les autres noms de marque, noms de produits et marques sont, ou peuvent être des marques de commerce ou des marques déposées utilisées pour désigner les produits ou les services de leurs propriétaires respectifs.

Des photos accompagnant ce communiqué sont disponibles à :



https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/7ad8c394-2304-4bd9-b52e-b866c909a62a

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/60cde802-61d4-4590-870a-30570784ac1c

Communiqué envoyé le 13 novembre 2019 à 13:45 et diffusé par :