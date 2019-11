Swascan collabore avec un fournisseur en vidéoconférences pour remédier de manière proactive aux vulnérabilités logicielles





MILAN, le 11 novembre 2019 /PRNewswire/ -- Le paysage de la cybersécurité évolue rapidement. De plus en plus de périls surgissent chaque jour, c'est pourquoi il est plus important que jamais de cultiver la pratique d'une divulgation responsable de la vulnérabilité informatique.

Swascan est en voie de devenir rapidement l'autorité européenne dans ce domaine, grâce à la reconnaissance qu'elle a obtenue suite à ses collaborations avec Adobe, Microsoft, Lenovo, Huawei, SAP, Nokia et maintenant GoToMeeting, dans le but de résoudre de manière proactive des vulnérabilités logicielles.

Grâce à son expertise, l'équipe de cyber-chercheurs de la société italienne a mis en lumière des problèmes critiques liés à certaines applications Web de l'un des principaux logiciels de réunion, de partage de bureau et de vidéoconférence en ligne actuellement sur le marché.

S'attaquer aux risques liés à la cybersécurité de front

Swascan est la société de cybersécurité fondée par Pierguido Iezzi et Raoul Chiesa, la première en Italie à offrir une plateforme de test de cybersécurité basée sur le cloud, qui permet d'identifier, d'analyser et de résoudre les vulnérabilités des sites Web et des infrastructures d'informations, sans aucun doute l'un des points d'impact les plus critiques pour tout type d'entreprise.

Le travail de l'équipe de Swascan a mis en évidence certains problèmes que des pirates informatiques auraient pu exploiter pour impacter GoToMeeting.

Une fois ces vulnérabilités identifiées, les experts ont partagé leurs conclusions avec le logiciel d'outil de visioconférence PSIRT par le biais d'une divulgation responsable de la vulnérabilité informatique renfermant toutes les informations nécessaires pour mettre en oeuvre des corrections. GoToMeeting a depuis désactivé le serveur à l'origine de problèmes potentiels, afin d'éliminer totalement les risques pour les utilisateurs de GoToMeeting.

Comme mentionné précédemment, les éléments critiques découverts auraient pu avoir un impact sur la continuité des activités, la sécurité des données et des informations des utilisateurs, ainsi que le bon fonctionnement des services.

La clé est la transparence

La clé de toute activité de divulgation responsable de la vulnérabilité informatique est précisément la collaboration entre les fournisseurs de cybersécurité et les fournisseurs de services.

Une philosophie adoptée par le cofondateur de Swascan, Pierguido Iezzi, qui a souligné : « Enfin, le monde de la cybersécurité connaît une sorte de 'dégel' en faveur du principe de collaboration entre les différents acteurs, véritable tabou il y a seulement quelques années. Nous sommes extrêmement satisfaits de la collaboration opportune et professionnelle entre Swascan et LogMeIn, créateur de GoToMeeting. »

Vous pouvez lire tous les détails concernant ces activités sur le blog de Swascan en cliquant ici.

