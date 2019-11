L'édition 2019 du salon China Hi-Tech Fair (CHTF2019) s'apprête à ouvrir ses portes, et mettra l'accent sur la région de la Grande baie et l'innovation





Faisant écho à la stratégie nationale de faire de la région de la Grande baie de Guangdong, Hong Kong et Macao un hub international de l'innovation scientifique et technologique, la 21e édition du China Hi-Tech Fair (CHTF2019) se déroulera du 13 au 17 novembre 2019 à Shenzhen, pour souligner les avancées et projets d'innovation technologique de la Grande baie, sous le thème de la "Revitalisation de la région de la Grande baie grâce à l'ouverture et l'innovation."

Depuis sa création en 1999, le salon CHTF est devenu une exposition scientifique et technologique incontournable, qui accueille les acteurs mondiaux de l'innovation. L'édition 2019 marque la première année de la stratégie de développement de la Grande baie. Le CHTF2019 mettra pleinement en valeur les avantages de sa plateforme pour attirer davantage d'exposants et de visiteurs de la région, dans le but de promouvoir efficacement la coopération technologique et économique régionale, et de renforcer la communication au sein des jeunes entrepreneurs de Shenzhen et Hong Kong.

Le CHTF2019 proposera 23 zones thématiques, couvrant toutes les industries technologiques. Parmi elles, la zone d'exposition de la Grande baie occupera une place centrale pour souligner les nouvelles opportunités offertes en termes de développement des synergies régionales. Pour l'heure, les délégations d'exposants de Guangdong, Hong Kong, Macao et Shenzhen ont toutes confirmé leur participation. Des multinationales et des entreprises phares de la région ont également répondu présent, à l'image de l'Institut international de recherche conjointe sino-singapourien, de l'Institut des sciences appliquées et de la recherche technologique de Hong Kong, du Conseil de développement commercial de Hong Kong et du Bureau de Guangdong du Gouvernement de la région administrative spéciale de Hong Kong.

De multiples forums se tiendront en marge du salon. L'un d'eux, consacré à l'innovation technologique dans la Grande baie, rassemblera le 13 novembre des représentants de la région, chercheurs et économistes, pour parler des innovations de demain et de la coopération dans la région. Les conférenciers seront Wang Yiming, directeur adjoint du Centre de recherche en développement du Conseil d'état chinois; Ba Shusong, économiste en chef de l'Association bancaire chinoise; David Nguyen, directeur de la R&D chez Accenture Labs ? Shenzhen.

Parmi les autres éminents conférenciers figurent Joseph Sifakis, informaticien et lauréat 2007 du prix Turing; Yan Lida, président de Huawei Enterprise Business Group; Erwin Neher, lauréat du prix Nobel de physiologie ou médecine; Chen Liming, président du conseil d'IBM Greater China region.

