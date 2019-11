Budweiser Canada et l'Association professionnelle des joueuses de hockey féminin nous rappellent que le bon vieux hockey est le meilleur jeu que l'on puisse trouver





Une déclaration audacieuse utilisant un classique du hockey pour mobiliser un appui au hockey féminin

TORONTO, le 7 nov. 2019 /CNW/ - Le bon vieux hockey est ainsi seulement quand il est bon pour tout le monde. Budweiser Canada, avec l'Association professionnelle des joueuses de hockey féminin (PWHPA), mobilise le Canada pour soutenir le hockey féminin avec la sortie de sa version prestigieuse de « Good Old Hockey Game ».

Pour l'interprétation du classique de Stompin' Tom Connor, « The Hockey Song », Budweiser a réuni des membres de la PWHPA incluant Jayna Hefford, Marie-Philip Poulin et Natalie Spooner, ainsi que des personnalités importantes et des partisans de partout au pays. De l'humoriste Gerry Dee à la légende canadienne du hockey Cassie Campbell, sans oublier le célèbre duo du hockey Don Cherry et Ron Maclean, pour chanter les paroles d'une façon qui met l'état actuel du hockey féminin et l'effondrement de la Ligue canadienne de hockey féminin (LCHF) sous les projecteurs.

« Budweiser soutient tous les niveaux de hockey et ses fans depuis plus de 10 ans et nous sommes fiers d'être un partenaire officiel de la PWHPA, mais nous savons que ce n'est que le début », a affirmé Todd Allen, vice-président marketing, La Brasserie Labatt du Canada. « Nous voulions aller un peu plus loin avec ce cri de ralliement pour non seulement rassembler les gens afin de soutenir la mission de la PWHPA, mais également pour fournir une seule voix pour les joueuses ».

En avril 2019, 150 joueuses de hockey se sont retrouvées sans ligue professionnelle lorsque la LCHF a annoncé la fin de ses activités. Cela a mené au mouvement #PourLeSport où plus de 200 des meilleures joueuses de hockey au monde se sont regroupées pour quelque chose de plus grand. Depuis, la PWHPA continue à défendre le hockey féminin non seulement pour cette génération, mais pour les prochaines générations d'athlètes féminines. En septembre 2019, Budweiser et la PWHPA ont annoncé leur nouveau partenariat, nommant Budweiser bière officielle de la PWHPA et partisane de la tournée Dream Gap de l'association.

« Nous sommes très heureux de lancer cet hymne avec Budweiser et certains de nos plus grands partisans en signe de solidarité pour soutenir l'objectif de défense de la PWHPA et favoriser la sensibilisation pour le futur du hockey féminin », a affirmé Jayna Hefford, conseillère aux opérations, PWHPA. « Nous espérons que d'autres répondront à ce cri de ralliement et appuieront le hockey féminin de toutes les façons possibles alors que nous regardons vers l'avenir et veillons à ce que le hockey demeure pour tout le monde. »

Budweiser et la PWHPA demandent aux fans de hockey et aux partisans de partager la « Good Old Hockey Game » afin de montrer leur soutien au hockey féminin et à la mission de la PWHPA qui consiste à promouvoir, développer, et soutenir une ligue professionnelle de hockey sur glace féminin simple et viable. Dans le cadre du soutien de longue date pour le hockey de Budweiser et de sa passion pour ce sport qui doit s'adresser à tout le monde, Budweiser encourage d'autres marques à s'impliquer et à montrer leur soutien pour le hockey féminin parce que le meilleur jeu que l'on puisse trouver est le bon vieux hockey.

Cliquez ici pour voir « The Good Old Hockey Game » et visitez PWHPA.com pour plus de renseignements.

À propos de Budweiser Canada

Budweiser - l'Indétrônable - est brassée depuis 1876 dans le respect de normes de qualité rigoureuses. Brassée au Canada depuis plus de 30 ans, Budweiser n'utilise que des ingrédients de qualité supérieure, sans ingrédients artificiels, additifs ou agents de conservation. Produite à partir d'un procédé exclusif de vieillissement avec du bois de hêtre, la Budweiser présente une douceur et une saveur que l'on ne retrouve dans aucune autre bière.

À propos de l'Association professionnelle des joueuses de hockey féminin (PWHPA) :

La mission de l'Association professionnelle des joueuses de hockey féminin (PWHPA) est de promouvoir, de développer, et de soutenir une ligue professionnelle de hockey sur glace féminin en Amérique du Nord simple et viable qui met en valeur le meilleur produit du hockey sur glace professionnel féminin dans le monde. L'organisation a pour objectif de fournir une seule voix aux joueuses afin de favoriser la création d'une ligue professionnelle durable. La PWHPA travaille à l'accomplissement de sa mission en coordonnant les besoins en matière d'entraînement et les possibilités de programmes durant la saison 2019-2020 et en collaborant avec des organisations aux vues similaires pour rendre le hockey plus inclusif pour les femmes aujourd'hui et pour les prochaines générations. Pour en savoir plus sur la PWHPA et la tournée Dream Gap, visitez www.pwhpa.com.

