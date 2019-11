La ville chinoise de Chengdu recueillera des réflexions sur la qualité de vie





CHENGDU, Chine, 6 novembre 2019 /PRNewswire/ -- Co-animée par Monocle et Chengdu Media Group et organisée par le National Business Daily, la première conférence Cities Series de Monocle a démarré le 4 novembre à Chengdu, dans le sud-ouest de la Chine.

L'événement rassemble plus de 150 personnalités renommées de plusieurs secteurs, dont ceux de la mode, l'architecture, le design et le commerce de détail, et ce pour échanger leurs points de vues quant aux moyens d'améliorer la qualité de la vie.

La conférence sera marquée par des discours inspirants livrés par les invités. Le consul général de l'Australie à Chengdu, Christopher Lim, partagera des anecdotes autour du thème My Chengdu (Mon Chengdu). Il parlera de son séjour dans la ville et de comment tirer le meilleur parti des opportunités qu'elle offre.

Le PDG de Lagardère Travel Retail North Asia, Eudes Fabre, et deux autres orateurs feront part de leurs réussites en matière de développement de boutiques de premier plan. Le partenaire et directeur général du cabinet d'architecture et de design Snøhetta, Robert Greenwood, présentera des idées sur comment créer des espaces urbains vivants, verts et sympathiques tout en lançant quelques réflexions sur Chengdu.

En outre, des personnalités comme le cofondateur du cabinet d'architecture et de design urbain MVRDV basé aux Pays-Bas, Winy Maas, et la directrice marketing du promoteur de propriétés hôtelières Ennismore, Martina Luger, donneront leurs points de vue sur la tendance future des industries et des projets de développement commercial.

À noter que, lors de la réunion, le rédacteur en chef de Monocle, Tyler Brûlé, présentera des critères de référence urbains en matière de branding, de conception, d'architecture et de diplomatie.

