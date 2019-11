La campagne Des arbres pour l'Autoroute des héros célèbre ses 4 ans d'existence





Et lance un programme de plantation d'arbres commémoratifs en terres privées

GRAFTON, ON, le 4 nov. 2019 /CNW/ - La campagne Des arbres pour l'Autoroute des héros a mis 30 arbres en terre au Haldimand Memorial Arena and Park. Grâce au soutien de la communauté des anciens combattants et des membres de la filiale 580 de la Légion royale canadienne, une brève cérémonie festive a précédé ce grand moment. Frank Cowan Company a commandité cet événement qui soulignait le 4 e anniversaire de la campagne et le lancement de son programme de partenariats avec des propriétaires de terres privées.

« Je suis fier de vous donner les détails du programme de partenariats avec des propriétaires de terres privées de la campagne Des arbres pour l'Autoroute des héros », a déclaré Mark Cullen, qui a animé l'événement en sa qualité de président et cofondateur de la campagne Des arbres pour l'Autoroute des héros. « Si vous possédez un terrain d'au moins un acre à 15 km de l'Autoroute des héros, vous pourrez économiser de 80 % à 90 % sur le coût de la plantation pendant une période limitée. Grâce à notre Programme de partenariats avec des propriétaires de terres privées, VOUS vous pouvez acquérir une partie du plus imposant hommage vivant au monde en contribuant à la protection de notre environnement, à la mise en valeur de nos communautés et à la perpétuation de la mémoire de nos héros canadiens. »

Les arbres peuvent servir de remparts contre le vent et la neige. Ils peuvent aussi absorber les eaux pluviales et stabiliser les sols. Les propriétaires peuvent même, selon la taille de leur propriété et le nombre d'arbres plantés, obtenir un allégement de la taxe foncière allant jusqu'à 75 % en vertu d'un programme pour « forêts aménagées ». En outre, les propriétaires terriens pourront tirer une grande satisfaction du fait que chaque arbre planté dans le cadre du Programme de partenariats avec des propriétaires de terres privées de la campagne Des arbres pour l'Autoroute des héros représente un militaire ayant servi pour notre pays.

Plus de 100 000 arbres ont été plantés entre Trenton et Toronto depuis les débuts de la campagne Des arbres pour l'Autoroute des héros.

À propos de la campagne Des arbres pour l'Autoroute des héros

Un arbre peut-il être plus qu'un arbre ? Oui, lorsqu'il célèbre la mémoire d'un héros canadien tombé au combat. Nous planterons 2 000 000 d'arbres entre Trenton et Toronto, soit un pour chaque Canadien ou Canadienne ayant servi en période de conflit depuis la Confédération ainsi que durant la guerre de 1812. Symbolisant les membres des Forces armées canadiennes disparus, les 117 000 plus imposants d'entre eux se dresseront en bordure ou à proximité de l'autoroute 401, aussi appelée l'Autoroute des héros. Cet hommage vivant évoquera l'apport de ces valeureux militaires à notre pays et rappellera aux gens qui emprunteront l'autoroute la reconnaissance que nous leur devons. De plus, il s'avérera naturellement bénéfique pour l'environnement, aujourd'hui et demain. La campagne Des arbres pour l'Autoroute des Héros est financée par Anciens Combattants Canada, le gouvernement de l'Ontario, Mark's Choice, Landscape Ontario, la Banque TD, Frank Cowan Company, Arbres Canada, la Ville de Toronto, la Ville de Quinte West, le district 7070 du Rotary - Club, Maple Leaves Forever et le Garden Club of Toronto.

Apprenez-en davantage sur www.hohtribute.ca

SOURCE La campagne Des arbres pour l'Autoroute des héros

Communiqué envoyé le 4 novembre 2019 à 14:37 et diffusé par :